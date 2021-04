Nuki Komplett-Set mit Google Nest Mini für nur 309 Euro

Nuki Komplett-Set

Mit dem Paket aus Nuki Combo 2.0, Nuki Fob, Nuki Keypad und Google Nest Mini stattest Du Deinen Eingangsbereich mit einem sicheren, sowie einfach zu bedienenden System aus. Dieses kannst Du flexibel einrichten und auf Deine Bedürfnisse zuschneiden. Öffne Deine Eingangstür in Sekundenschnelle, mit oder auch ohne Smartphone, per Zahlencode oder Knopfdruck - die Wahl liegt bei Dir. Mit einer separaten Nuki Bridge funktioniert das Ganze auch via Sprachbefehl an Google Nest Mini.

400 309 EUR