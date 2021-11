Oktober 2021: Die besten neuen Spiele für iPhone & iPad

Philipp Stollenmayer hat mit Katze Q ein neues Escape-Game über Quantenphysik herausgebracht. Dank Förderung des Bundesministerium für Bildung und Forschung wird das Abenteuer kostenlos, ohne Werbung und ohne In-App-Käufe angeboten. Die Aufmachung ist dabei wirklich toll gemacht und die Rätsel nicht all zu schwer. Wie bei einem Escape-Game üblich muss man mehrere Rätsel lösen, wobei diese voneinander abhängig sind. Über ein Smartphone werden alle Anweisungen und Anleitungen gegeben, ebenso werden hier 20 wissenschaftliche Fakten über die faszinierende Quantenwelt mittgeteilt.

Für Spielkonsolen wie die PS5, PS4, Nintendo Switch und Xbox One ist NBA 2K22 bereits veröffentlicht worden. Eine an mobile Geräte und Touchscreens angepasst Version ist jetzt bei Apples Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade verfügbar. NBA 2K22 Arcade Edition verfügt über ein Cross-Platform-Gameplay, das allein oder über die iCloud gegen Freunde auf iPhone, iPad, Mac oder dem Apple TV absolviert werden kann. Zudem ist die sportliche Basketball-Neuerscheinung auch mit Xbox- und PlayStation DualShock-Controllern kompatibel, so dass insbesondere auf dem größeren Screen mit einem Apple TV echtes Konsolen-Feeling aufkommen kann.

Das 4,99 Euro teure Townscaper ist eine echte Empfehlung – wenn man denn weiß, auf was man sich einstellen muss. Denn die Neuerscheinung für iPhone und iPad ist kein Spiel, in dem man irgendwelche Aufgaben erledigen oder Ziele erreichen muss. Es gibt keine Highscores, keine Zeitlimits und man kann auch keine Fehler machen. Es geht lediglich darum, eine ganz eigene Welt zu erschaffen und der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen.

Unholy Adventure reiht sich ein in die Tradition der klassischen Point-and-Click-Abenteuer und bietet in diesem Zusammenhang alles, was Fans dieses Genres gefällt: Eine spannende Story, kleine Rätsel und Logik-Spiele, Objekte zum Interagieren, Einsammeln und Kombinieren, ein Inventar zum Aufbewahren von Gegenständen und in diesem Fall ein Pager, der für Hinweise und kleine Hilfestellungen im Spiel sorgt.

Sogenannte FMV („Full Motion Video“)-Titel sind ein stark unterschätztes Genre im Spiele-Sektor. Bei diesen dienen gedrehte Videoszenen dazu, die Story voranzutreiben und hinterlassen so eine sehr eindrucksvolle und eindringliche Atmosphäre. Auch die Neuerscheinung für iOS, Jessika, gehört in diese Kategorie. Jessika gewann beim Deutschen Entwicklerpreis 2020 – eine der wichtigsten Auszeichnungen bei der Entwicklung von Videospielen aus deutschsprachigen Ländern – den Innovationspreis und wurde schon beim Deutschen Entwicklerpreis 2018 in der Kategorie „Best Newcomer“ nominiert.