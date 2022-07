OmniFocus 3: Update bringt Support für Sprachsteuerung unter iOS und macOS

OmniFocus 3 (App Store-Link) ist eine beliebte Aufgabenverwaltungs-App für iPhones, iPads und Macs, die schon seit Jahren im deutschen App Store vertreten ist und von The Omni Group vertrieben wird. Der Download der Anwendung ist grundsätzlich kostenlos, die Nutzung kann danach auf verschiedenen Wegen finanziert werden. So steht ein Abo oder die Freischaltung über eine Einmalzahlung zur Verfügung.

Nun hat OmniFocus 3 am gestrigen Montag ein großes Update erhalten, das die Nutzung für Menschen mit motorischen Einschränkungen erleichtert. Denn: OmniFocus 3 unterstützt jetzt vollständig die Sprachsteuerung von iOS und macOS. Dabei handelt es sich nicht um Siri, sondern um eine eigene Option, die mit iOS 13 bzw. macOS Catalina eingeführt wurde. Sie ermöglicht es Nutzern und Nutzerinnen, das jeweilige Gerät über Sprachbefehle zu kontrollieren. Die Sprachsteuerung erkennt verschiedenste Befehle, beispielsweise auch „nach unten wischen“, „lange drücken“ oder auch „Bildschirm sperren“.

Die Anwendung verfügt nun über spezielle Befehle für User, die die Sprachsteuerung aktiviert haben. So ist es unter anderem möglich, ein bestimmtes Element auszuwählen, die Einstellungen zu ändern, eine Zusammenfassung der Tagesaufgaben abzurufen und auch eine Aufgabe per Sprachbefehl als erledigt zu markieren. Das Team von The Omni Group berichtet dazu:

„Wir halten es für wichtig, dass OmniFocus unabhängig davon verfügbar ist, wie und wo Sie es nutzen möchten, ob mit Tastatur und Maus, einem Touchscreen, einer Uhr, einem Webbrowser – oder nur mit Ihrer Stimme. Oder eine beliebige Kombination der oben genannten Möglichkeiten!“

Neben der Unterstützung für die Sprachsteuerung gibt es in OmniFocus v3.13 auch weitere Verbesserungen, unter anderem bei der Automatisierung, sowie eine bessere Unterstützung von Shortcuts und allgemeine Fehlerbehebungen. Alle Infos zum Update finden sich auch im Blog von The Omni Group.