Solitär-Geschichten: Apple Arcade-Kartenspiel mit neuem Spider-Spielmodus

Das klassische Klondike Solitär-Kartenspiel Solitär-Geschichten (App Store-Link) steht schon seit einiger Zeit im deutschen App Store im Rahmen des Apple Arcade-Abonnements kostenlos zum Download für iPhones, iPads, Macs und das Apple TV bereit. Auch ich bin großer Fan des Spiels und habe den Titel nicht ohne Grund als mein „Spiel des Jahres 2021“ ausgewählt.

Für die Installation von Solitär-Geschichten sollte man neben iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 11.0.0 auch mindestens 2,6 GB an freiem Speicherplatz bereithalten. Auch ein kompatibler Gamecontroller kann für Solitär-Geschichten verwendet werden, zudem steht das Spiel komplett in deutscher Sprache zur Verfügung. Sollte diese zum Start nicht aktiviert sein, kann man sie auch manuell in den Einstellungen des Spiels einrichten.

Solitär-Geschichten ist Anfang Juli des letzten Jahres auf Apple Arcade gelandet und ist in einem modernen Layout mit vielen verschiedenen Deck-Designs und Themes gehalten. Neben einem schnellen Spiel, bei dem ihr ganz klassisch eine Runde Solitär absolvieren könnt, hat das Kartenspiel aber noch mehr zu bieten. So gibt es einen Story-Modus, bei dem ihr eine fortschreitende Reise durch immer schwieriger werdende Level absolvieren dürft. Und auch tägliche Herausforderungen samt Belohnungen und Wettbewerbe stehen bereit.

Neue Geschichte spielt im Alice im Wunderland-Universum

Mit dem nun im App Store veröffentlichten Update auf Version 2.4 bzw. einem kurz danach eingeschobenen Bugfix auf 2.4.1 hat das Entwicklerteam von Red Games nun eine ganz neue Spielvariante integriert, das beliebte Spider Solitaire. Man kann den Spielmodus direkt in den Solitaire Stories ausprobieren, um so die Reise zur Solitär-Meisterschaft fortzuführen. Zudem gibt es aber auch noch eine ganz neue Geschichte und brandneue Events, um selbst die Profis weiter herauszufordern. So heißt es im Changelog:

„Inspiriert vom Klassiker von Lewis Carroll ist „Off With Their Heads“ eine brandneue Geschichte, die in der ikonischen Fantasy-Welt von Alice im Wunderland spielt. Reise durch das Wunderland und suche nach den verschwundenen Törtchen der Herzkönigin. Begegne legendären Charakteren wie der Grinsekatze, Alice und dem Herzkönig. Seien Sie vorsichtig mit dem Temperament der Königin, sonst könnten Sie den Kopf verlieren. Du willst Wonderland noch nicht verlassen? Probieren Sie das brandneue Down the Rabbit Hole-Event für eine extreme Solitaire-Herausforderung aus. Spielen Sie immer schwierigere Spiele für riesige Belohnungen, die einem Ort wie dem Wunderland nur angemessen sind. Möchten Sie sich abkühlen und der Sommerhitze entfliehen? Tauchen Sie ein in Solitaire Seas, das erfrischende neue Ocean-Themen-Event, bei dem Sie sich entspannt und bereit für mehr fühlen werden.“

Für ausreichend neue Beschäftigung in Solitär-Geschichten ist also für alle Fans des Genres gesorgt. Die beiden Updates auf v2.4 und 2.4.1 stehen ab sofort für Apple Arcade-User im deutschen App Store zum Download bereit.