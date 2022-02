pCloud: Cloud-Speicher aus der Schweiz zum Valentinstag 75 Prozent günstiger

Anzeige. Abermals gibt es beim Anbieter pCloud Rabatt. Anlässlich zum Valentinstag könnt ihr bei pCloud bis zu 75 Prozent sparen. Reduziert sind zwei Pläne, die nur einmalig bezahlt werden müssen. Folgende Angebote sind bis zum 15. Februar 2022 gültig.

pCloud Premium Lifetime 500 GB : Regulär für 500 Euro, reduziert für 175 Euro, aktuell für nur 122,50 Euro (zum Angebot)

: Regulär für 500 Euro, reduziert für 175 Euro, aktuell für (zum Angebot) pCloud Premium Plus Lifetime 2 TB: Regulär 980 Euro, reduziert für 350 Euro, aktuell für nur 245 Euro (zum Angebot)

Wir haben euch pCloud schon mehrfach vorgestellt und es gibt viele Aspekte, die für pCloud sprechen. Es handelt sich um ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, welches komplett DSGVO-konform agiert. Ihr könnt festlegen, dass eure Daten nur auf Servern in der Europäischen Union gesichert werden sollen – die Server stehen in Luxemburg. Demnach werden keine Daten auf US-Servern gespeichert, wobei solch eine Option auch zur Verfügung steht. Alle Daten werden dabei stets verschlüsselt übertragen, ebenso werden diese verschlüsselt auf den Servern gespeichert.

Der Abruf, Upload und Download der Daten kann von allen gängigen Geräten erfolgen, für iOS und Android stehen auch entsprechende Apps in den Stores bereit. Ein Upload-Limit gibt es nicht, zudem stehen praktische Funktionen zu Verfügung, unter anderem gibt es eine leistungsstarke Suche, diverse Filteroptionen, Freigabe-Möglichkeiten, Passwortschutz und mehr.

Wenn ihr auf eine wiederkehrende Zahlung verzichten wollt und eure Daten gerne in der EU speichert, ist pCloud die richtige Wahl.

pCloud Premium Lifetime 500 GB 500 EUR 122,50 EUR jetzt kaufen