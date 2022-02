16 Prozent Rabatt: Neue Mehrwertsteuer-Aktion auf fast alles bei Saturn

Passend zum Super Bowl startet bei Saturn eine neue Mehrwertsteuer-Aktion. Ihr könnt wieder ordentlich sparen, denn euch wird die Mehrwertsteuer „geschenkt“. Das stimmt so natürlich nicht, stattdessen gibt es auf ausgewählte Produkte und Kategorien einen Rabatt in Höhe von 15,966 Prozent, was umgerechnet dem Anteil der Mehrwertsteuer entspricht.

Mehrwertsteuer-Aktion bei Saturn (zur Webseite)

Die Aktion startet für Card Members (einfach kostenlos registrieren) schon ab 8 Uhr. Alle anderen Kunden und Kundinnen können dann ab 10 Uhr auf die Deals zugreifen. Die Aktion endet am 15. Februar 2022 um 8:59 Uhr.

Volljährige private Endkunden erhalten auf viele vorrätige bzw. online sofort verfügbare ausgewählte Artikel aus folgenden Warenbereichen: TV & Zubehör, Audio & Hifi, PCs, Notebooks, Monitore, Smartphone Zubehör, Bürozubehör & Speicher, Küchenkleingeräte, Haushalt, Körperpflege, Film, Musik, Gaming, Fitness, Gesundheit, Foto & Zubehör einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966% des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 7% MwSt.-Artikel gewährt.

Von der Aktion ausgenommen sind: alle Produkte der Hersteller Apple, Sonos und Dyson. Bei Kauf im

Markt wird der Nachlass an der Kasse, online im Warenkorb in Abzug gebracht. Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Maximale Abgabemenge: 2 Stück pro Aktionsprodukt und Haushalt.