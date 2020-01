Pictominoes: Entspannendes Premium-Puzzle mit über 300 Leveln

Es gibt sie zum Glück doch noch, obwohl sich im App Store mittlerweile fast alles um Freemium-Spiele mit In-App-Käufen oder Abonnements dreht: Einfache Spiele, die zum kleinen Preis verkauft werden. Pictominoes (App Store-Link) gehört genau in diese Kategorie und ist eine Empfehlung für alle Puzzle-Fans, die es gerne entspannt mögen.

Der 2,29 Euro günstiger Download für iPhone und iPad ist in dieser Woche im App Store erschienen und stammt von den Entwicklern, die mit OK Golf schon ein recht erfolgreiches Spiel veröffentlicht haben. Freuen dürft ihr euch in Pictominoes auf über 300 Puzzles, die komplett ohne Zeitdruck gespielt werden können.

Pictominoes liefert zahlreiche tolle Fotografien als Puzzle

Im Mittelpunkt stehen dabei tolle Fotografien aus verschiedenen Kategorien, von Tieren über Landschaften bis hin zu Gebäuden und Fahrzeugen ist so ziemlich alles dabei, was man sich wünschen kann. Die aus mehreren Quadraten bestehenden Puzzle-Teile werden einfach auf das Spielfeld geschoben und können mit einem einfachen Fingertipp gedreht und mit einem doppelten Fingertipp gespiegelt werden.

Viel mehr gibt es zu Pictominoes eigentlich nicht zu sagen. Es stehen Puzzles in verschiedenen Schwierigkeitsstufen zur Auswahl und der Entwickler hat bereits versprochen, noch weitere Level hinzuzufügen. In-App-Käufe für zusätzliche Hinweise sind zwar vorhanden, diese dürften für echte Puzzle-Fans aber wirklich keine Rolle spielen.

Wenn ihr euch gerne zurücklehnt und nach Feierabend einfach nur gemütlich und entspannt ein wenig knobeln wollt, scheint Pictominoes jedenfalls der genau richtige Download für euch zu sein.