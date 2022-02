Pixel Pro Golf bietet jetzt 20 neue Plätze an

Pixel Pro Golf (App Store-Link) wird im Jahresrhythmus aktualisiert und liefert in Version 4.0 jetzt 20 neue Golfplätze aus. Demnach könnt ihr das Golf-Spiel wieder herauskamen und erneut auf Highscore-Jagd gehen. Der Download ist kostenlos, die angezeigte Werbung könnt ihr einmalig für 2,99 Euro deaktivieren. Optional kann man auch sämtliches Equipment oder alle Kurse sofort freischalten. Die letztgenannten Dinge kann man aber auch problemlos sportlich erreichen.

Pixel Pro Golf zeigt euch den Golfkurs aus der Vogelperspektive an. Über ein kleines Menü in der unteren linken Ecke könnt ihr Zielen und den Schläger auswählen, der Schlag selbst wird dann über ein altbekanntes Schwungrad in der rechten unteren Ecke ausgelöst. Diese Art der Steuerung hat sich schon in etlichen Golfspielen bewährt und funktioniert auch in Pixel Pro Golf wunderbar.

Wenn ihr noch etwas Unterhaltung für die kommenden Tage benötigt, ist Pixel Pro Golf definitiv eine Empfehlung – und das nicht nur für absolut Golf-Pros, sondern eben auch für all diejenigen, die noch nicht einmal wissen, was genau ein Handicap ist.