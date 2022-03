Ploppy Pairs: Niedliches Memory-Kartenspiel mit SharePlay-Feature

Der österreichische Entwickler Michael Temper hat in der vergangenen Woche ein neues Spiel für viele Apple-Plattformen veröffentlicht: Ploppy Pairs (App Store-Link). Die Neuerscheinung richtet sich vor allem an Personen, die gerne zusammen Spiele spielen, und ist ausdrücklich auch für Kinder geeignet. Ohne Texte und schwierige Mechanismen kann Ploppy Pairs von jedem weltweit gespielt werden, selbst von den Jüngsten, die noch nicht selbst lesen können.

„Die Idee für das Spiel kam während des letzten Lockdowns und der Veröffentlichung von SharePlay im letzten Herbst. Es war eine tolle Möglichkeit, um neueste Technologien auszuprobieren und Kinder weniger unter der Pandemie leiden zu lassen, indem sie mit ihren Freunden und ihrer Familie jederzeit miteinander spielen können – selbst wenn es nicht so einfach möglich ist, sich persönlich zu treffen, wie während eines Lockdowns oder in Quarantäne.“

So berichtet Entwickler Michael Temper in einer Nachricht an uns. Ploppy Pairs kann zum Preis von 1,99 Euro aus dem App Store geladen und dann auf iPhones, iPads, den Mac und das Apple TV geladen werden. Für die Installation wird mindestens 28 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 15.0, macOS 12.0 bzw. tvOS 15.0 oder neuer benötigt. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht, allerdings ist diese aufgrund des Verzichts auf Texte auch nicht wirklich notwendig.

Dreißig Level in fünf verschiedenen Themenwelten

Ploppy Pairs ist ein simples Memory-Kartenspiel mit insgesamt 30 Leveln in fünf verschiedenen großen Themenwelten. Es enthält verschiedene Schwierigkeitsstufen von 4 bis zu 70 Karten und jedes Level schaltet ein neues Aussehen frei, wenn die bestmögliche Punktezahl erreicht wird. Die Punktezahl hängt von der Anzahl der Versuche ab. Zusätzlich ist ein Sticker Pack enthalten, um die Ploppies mit Familie und Freunden über iMessage zu teilen. Ein zusätzlicher App Clip stellt ein Level gratis zur Verfügung.

Das Memory-Game kann über FaceTime auch per SharePlay absolviert werden, so dass es sich bequem von jedem Ort der Welt mit Freunden oder der Familie spielen lässt. Durch die immer wieder zufällig gemischten Karten besteht darüber hinaus ein hoher Wiederspielwert. Im Verlauf von Ploppy Pairs lassen sich darüber hinaus auch die in den Leveln erscheinenden Ploppies sammeln und freischalten. Das Spiel verzichtet nach dem Einmalkauf lobenswerterweise auf jegliche weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abos, so dass man ganz entspannt ein paar Partien spielen kann. Abschließend haben wir euch noch den Trailer zu Ploppy Pairs bei YouTube eingebunden, der für weitere Eindrücke sorgt.