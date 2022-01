PopSockets im Angebot: Drei kaufen und nur zwei bezahlen

Okay, ich rücke mit der Wahrheit raus: Ich habe noch nie einen PopSocket benutzt. Und ich würde mit einen dieser Knubbel wohl auch niemals auf die Rückseite meines iPhones kleben. Ich verstehe zwar, dass man das iPhone in manchen Situationen besserer und sicherer halten kann, für mich ist so ein PopSocket aber definitiv nichts.

Vielleicht sieht das bei euch aber ganz anders aus? Und wenn ihr gleich die ganze Familie ausstatten möchtet oder eure PopSockets immer mal wieder wechselt, dann hat MediaMarkt ein tolles Angebot für euch. Ihr könnt drei PopSockets in den Warenkorb legen und bekommt die günstigste Halterung geschenkt.

Insgesamt hat MediaMarkt 287 verschiedene PopSockets im Portfolio. Fragt mich bitte nicht nach den Unterschieden, oftmals ist wohl nur das Design anders. Teil der Aktion sind aber auch Zubehör-Produkte, wie etwa der PopGrip Popmount 2 Car Vent, eine tatsächlich ganz praktische Halterung fürs Auto. Schaut am besten einfach auf der Aktionsseite vorbei, ob auch etwas für euch dabei ist.