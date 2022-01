Mark Gurman: iPhone 14 soll ohne Notch auskommen

Zum Start in das neue Jahr hat Apple-Experte Mark Gurman gleich mal zum Rundumschlag ausgeholt. In seinem Power On Newsletter hat er sich zu den diesjährigen Plänen von Apple geäußert. Der Bloomberg-Redakteur hat sich in der Vergangenheit als sehr zuverlässige Quelle erwiesen. In diesem Artikel wollen wir auf das nächste iPhone und das nächste iPad Pro eingehen sowie einen Blick auf die Macs werfen.

iPhone 14 soll keine Notch mehr haben

Was nach der Einführung des neuen MacBook Pro mit Notch überrascht: Das diesjährige iPhone, nennen wir es einfach mal iPhone 14, soll eben keine Notch mehr erhalten. Laut Gurman soll Apple an einer Hole-Punch-Kamera arbeiten. Das bedeutet: Es gibt nur eine kleine, kreisrunde Aussparung für die Kamera. Die anderen Sensoren, die für Face ID benötigt werden, sollen unter dem Display verschwinden.

iPad Pro mit Qi-Funktion

Bereits vor einigen Wochen bereits in der Gerüchteküche: Das iPad Pro soll mit Wireless Charging ausgestattet werden. Was mich persönlich sehr reizen würde: Wenn man beispielsweise sein iPhone auf der Rückseite des iPad Pro legen könnte, um es aufzuladen. Ob Apple uns tatsächlich eine so praktische Funktion spendiert, ist natürlich vollkommen offen.

MacBook Air bekommt neuen Chip

In diesem Jahr soll Apple den Wechsel von Intel auf die hauseigenen Prozessoren komplettieren. Wir warten ja noch auf ein Mac Pro sowie einen großen iMac. Auch der Mac Mini soll noch mal ein Upgrade erhalten.

Ebenfalls schon mit einem M1-Prozessor ist das MacBook Air ausgestattet. Laut Gurman soll 2022 eine neue Generation auf den Markt kommen, die mit einem M2-Chip bestückt sein soll. Dieser Chip soll allerdings nur einen Hauch schneller sein als der M1. Spannender dürfte ein mögliches Redesign des MacBook Air sein, über das schon vor einigen Wochen spekuliert wurde.

Auch das könnte kommen

Was sonst noch in Apples Pipeline steckt? Ein Headset mit AR/VR-Technik sowie neue Displays unterhalb des bereits verfügbaren Pro Display XDR.

Foto: Jon Prosser