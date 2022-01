Anker im Angebot: Ladegeräte, Docks und Kabel

Anker bleibt sich seiner Linie treu und bietet auch im neuen Jahr an Montagen seine Produkte in den Angeboten des Tages auf Amazon zum Sparpreis an. Heute habt ihr die Auswahl zwischen neun verschiedenen Gadgets, darunter auch einige neue Produkte. Wir haben bereits einen Blick riskiert.

Eine der Neuerscheinungen ist das Anker 623 Ladegerät, das mit allen MagSafe-iPhones kompatibel ist. Die kleine Dose verfügt über einen ausklappbaren Kopf, auf dem das iPhone befestigt und geladen wird. Auch AirPods können drahtlos aufgeladen werden, zudem liegen Netzteil und Kabel mit im Lieferumfang. Statt 69,99 Euro kostet das Ladegerät im Farbton Lavendel heute nur 55,99 Euro.

Anker 623 Magnetisches Kabelloses Ladegerät MagGo, 2-in-1 Ladestation mit 20W USB-C Ladegerät,... DOPPELTE POWER: Lade dein iPhone 12 zeitgleich mit deinen kabellosen Earbuds auf einem praktischen Ladegerät. Nie wieder Kabelsalat!

DER PERFEKTE WINKEL: Das Smartphone kann mühelos vertikal oder horizontal mit einem Ansichtswinkel von bis zu 60° ausgerichtet werden, um weiter ganz bequem Zugriff auf Videos, Nachrichten, Anrufe...

Die PopSockets hatten wir heute bereits, wer nur eine temporäre Lösung sucht, der kann einen Blick auf die magnetische Ringhalterung werfen. Auch die funktioniert nur mit iPhone 12 und iPhone 13 und gehört zu den Neuerscheinungen von Ende 2021. Statt 15,99 Euro derzeit nur 11,99 Euro.

336 Bewertungen Anker 610 Magnetischer Griff MagGo, Magnetische Ringhalterung für Smartphone, Kompatibel mit iPhone... DOPPELTE LEISTUNG: Kann mühelos als Handgriff To-Go oder als praktischer Ständer auf dem Bürotisch eingesetzt werden.

STARKER HALT: Der Ring selbst ist ein Leichtgewicht, jedoch die magnetische Anziehungskraft so stark, dass er bis zu 800 Gramm anheben kann. Das entspricht ca. vier iPhone 12 Smartphones! (Hinweis:...

Außerdem gibt es noch sieben weitere Produkte im Angebot, unter anderem ein vielseitiges MacBook-Dock oder ein Ladegerät mit 10 USB-Anschlüssen. Hier ein kleiner Überblick: