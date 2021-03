ProCamera: Neues Update und ein paar Worte zum Abo-Modell

Das aus deutscher Entwicklung stammende ProCamera (App Store-Link) begleitet uns nun schon seit einiger Zeit. Bereits im September 2013 haben wir über die Anwendung berichtet. Seitdem hat sich natürlich einiges getan, es sind Alternativen im App Store gelandet und trotzdem zählt ProCamera auch im Jahr 2021 noch zu den absoluten Empfehlungen für Kamera-Fans.

Für einen Preis von aktuell 9,99 Euro sorgen die Entwickler zudem immer wieder mit neuen Updates für Verbesserungen und einen erweiterten Funktionsumfang. In diesem Monat ist Version 14.3 veröffentlicht worden – und damit die folgenden Neuerungen:

ProRAW & RAW Optimierungen mit verbesserter Speicherung

Perspektivenkorrektur für RAW: Nutzer des Abos können die Funktion auch in diesem Dateiformat nutzen

Verbesserte RAW-Bildbearbeitung, um Veränderungen besser anzuzeigen

Focus Peaking Farbe sorgt für verbesserten Farbkontrast

Breitbild Aufnahmeformate für Aufnahmen wie im Kino

Farbtemperatur-Wertebereich bis 1.000 Kelvin

Schnellerer Export von Fotos aus der Lightbox

Mit seinen vielen Funktionen ist ProCamera sicherlich nicht unbedingt eine Schnappschuss-Kamera. Wenn man sich aber erst einmal mit den vielen Funktionen und deren Möglichkeiten vertraut gemacht hat, kann man aber ganz sicher innerhalb weniger Sekunden tolle Fotos aufnehmen.

Seit einiger Zeit bieten die Entwickler von ProCamera zusätzliche Premium-Funktionen per Abo an. Und an dieser Stelle muss ich einfach mal sagen: ProCamera Up, das für 6,49 Euro pro Jahr zu haben ist, geht absolut in Ordnung. Die dafür gebotenen Funktionen lassen sich aktuell zwar noch an einer Hand abzählen, gerade für Nutzer, die ProCamera vor mehreren Jahren gekauft haben, und die die App weiterhin aktiv nutzen, ist das aber eine tolle Gelegenheit, die Entwickler weiter zu unterstützen. Und am Ende muss man auch sagen: Andere Apps verlangen pro Monat mehr als 5 Euro, was natürlich völlig abgehoben ist. Daher finde ich den Weg, den die Entwickler von ProCamera eingeschlagen haben, wirklich schwer in Ordnung.