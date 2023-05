Race Control: Neue App mit Statistiken und Daten der Formel 1

Im App Store gibt es zwar eine offizielle Formel-1-App, wirklich begeistern konnte mich die aber bisher nicht. Unter anderem auch, weil pro Monat 2,99 Euro oder pro Jahr 26,99 Euro berechnet werden. Umso gespannter war ich darauf, was die neue App Race Control (App Store-Link) von Shihab Mehboob auf dem Kasten hat. Immerhin gibt es die App nicht nur für iPhone und iPad, sondern auch für Mac und Apple Watch.

Der Download der Universal-App ist zunächst einmal kostenlos und man erhält auch Zugriff auf relativ viele Daten und Statistiken, ohne direkt zahlen zu müssen. Für alle Funktionen ist aber leider auch bei Race Control eine zusätzliche Zahlung notwendig. Das Abo kostet 1,99 Euro pro Monat oder 19,99 Euro pro Jahr, darüber hinaus gibt es eine Lifetime-Lizenz für 59,99 Euro. Das finde ich dann doch schon ziemlich sportlich.

Der Entwickler lässt uns über seine App folgendes wissen: „Race Control ist eine schöne und umfassende Echtzeit-Rennstatistik-App, die unter Berücksichtigung der Apple-Designrichtlinien entwickelt wurde. Sie ist einfach genug, um sofort loszulegen und zu verwenden, und leistungsfähig genug, um immer einen Schritt voraus zu sein.“

Race Control leider noch ohne vollständige Live-Daten

Was ich definitiv bestätigen kann: Die App sieht auf dem iPhone und iPad wirklich klasse aus und ist einfach zu bedienen. Allerdings merkt man auch an vielen Stellen, dass die Anwendung gerade erst frisch erschienen ist.

So wurden mir am Freitagnachmittag während des freien Trainings in Monaco keine Live-Daten angezeigt, zumindest für das Rennen sind diese ja versprochen. Manchmal sind es aber auch nur kleine Details, die noch nicht ganz perfekt sind. In einer ewig langen Liste aller Radio-Nachrichten vom Miami Grand Prix gibt es keinen Filter, etwa für einen einzelnen Fahrer oder ein Team.

Um mal eben ein aktuelles Ergebnis nachzuschlagen, ist Race Control schon jetzt gut geeignet und das klappt auch ohne Abo. Um die monatliche oder jährliche Zahlung zu rechtfertigen, fehlt der App aber noch ein finaler Feinschliff.