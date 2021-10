Rebel Inc.: Umfangreiche Militär-Simulation von den Plague Inc.-Machern

Nachdem Rebel Inc. (App Store-Link) bereits für zwei Jahre in einem Early Access-Status verblieben war, ist nun das offizielle Release erfolgt. Rebel Inc. wurde im Dezember 2018 von Ndemic Creations im deutschen App Store veröffentlicht und kann aktuell zum Preis von 1,99 Euro auf iPhones und iPads heruntergeladen werden. Schon seit längerem gibt es eine deutsche Lokalisierung für das 266 MB große und ab iOS 9.0 kompatible Strategie-Spiel.

Nach der Pandemie-Simulation Plague Inc. hat auch Rebel Inc. im App Store viele Fans gewonnen: Im Schnitt gibt es für die Militär- und Politik-Simulation sehr gute 4,7 Sterne von den Gamern. Was sie im Spiel genau erwartet, kann das Entwicklerteam am besten selbst in Worte fassen:

„Kannst du den Aufstand aufhalten? Von den Entwicklern von Plague Inc. kommt ein einzigartiges und fesselndes politisch-militärisches Strategie-Simulationsspiel. Der Krieg ist vorbei, aber wir alle wissen, dass das nichts bedeutet. Um das Land zu stabilisieren, musst du militärische und zivile Prioritäten gegeneinander abwägen, um die Bevölkerung für dich zu gewinnen und gleichzeitig die Machtergreifung durch die Rebellen zu verhindern!“

Rebel Inc. erinnert daher viel stärker an ein klassisches Echtzeit-Strategie-Spiel als sein Vorgänger, denn die Auswirkungen auf den in verschiedene Zonen unterteilten Spielfeld sind ziemlich schnell sichtbar. Immer wieder müssen Rebellen vom Militär in die Schranken gewiesen werden, während man sich gleichzeitig um die soziale und politische Ordnung im Gebiet kümmert. Das heißt: Mit vorhandenen Geldmitteln muss beispielsweise die Infrastruktur immer weiter ausgebaut werden. Das fängt an bei der Wasserversorgung und reicht bis hin zum Mobilfunknetz. Nur so hält man das Volk bei Laune und behält genügend Reputation, um nicht vom Thron gestoßen zu werden.

Die Simulation kommt mit einem umfangreichen Kampagnen-Modus daher und verfügt darüber hinaus auch über einen Multiplayer-Coop- und VS-Modus. Im Mai dieses Jahres wurde Rebel Inc. zuletzt mit einem Update versehen, das in Version 1.8 eine weitere Region, „Opiumpfad“, hinzugefügt hat. Hier heißt es, neue Strategien zu entwickeln, um den Opiumhandel zu bekämpfen. Falls euch schon Plague Inc. gefallen hat, solltet ihr daher unbedingt auch einen Blick auf Rebel Inc. werfen. Apple widmet dem Spiel auch eine Story im App Store, zudem lässt sich der Titel nach dem offiziellen Release nun auch mit 10 Prozent Einführungsrabatt bei Steam erwerben.