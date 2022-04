Reeder 5: RSS-Reader ab sofort mit Twitter- und Reddit-Integration

Erst gerade haben wir über den RSS-Reader Feedibus berichtet, der ab sofort in Version 2.0 im App Store vorliegt und nun auch über eine native iPad-Unterstützung verfügt. Ein Klassiker ist die App Reeder 5, die schon seit Jahren zu den beliebtesten RSS-Anwendungen gehört. Und auch Reeder 5 hat nun ein Update spendiert bekommen, was die Anwendungen für macOS (Mac App Store-Link) und iOS (App Store-Link) auf Version 5.2 anhebt.

Reeder 5 kostet 9,99 Euro für macOS bzw. 4,99 Euro für iOS, und synchronisiert Feeds nicht nur über die iCloud, sondern weiterhin auch mit den bekannten Services Feedbin, Feedly, Feed Wrangler, FeedHQ, NewsBlur, The Old Reader, Inoreader, BazQux Reader, FreshRSS, Instapaper und Pocket. In Version 5 hat der Entwickler Silvio Rizzi unter anderem ein iOS-Widget integriert und auch das Design der App aufgefrischt sowie mehr Darstellungsoptionen hinzugefügt.

Twitter-Accounts und Reddit-Foren zur Informationsbeschaffung

In Version 5.2 sowie einem darauffolgenden Bugfix-Update auf Version 5.2.1 für iOS hat Rizzi für Reeder 5 nun auch weitere Nachrichtenquellen mit in den Reader einbezogen. Ab sofort gibt es eine Anbindung für Twitter und Reddit. Dies ist wohl der Tatsache geschuldet, dass immer mehr Menschen auch soziale Netzwerke und Foren zur Informationsbeschaffung verwenden und in ihrer Reader-Liste ebenfalls auf dem Laufenden gehalten werden möchten.

In Reeder 5.2 können daher ab sofort einzelne Twitter-Accounts sowie die Home-Timeline und auch Reddit-Diskussionsforen in die Nachrichtenliste integriert werden. Der Entwickler berichtet, dass man für diese Zwecke über entsprechende Konten bei Twitter bzw. Reddit verfügen muss. Darüber hinaus gibt es ein neues „Reload“-Icon und eine Option „Im Browser öffnen“ in den Swipe-Optionen der Artikelliste, ebenso wie kleinere Verbesserungen und Bugfixes. Das Update auf Version 5.2 von Reeder 5 steht ab sofort kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit.