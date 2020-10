Reeder 5: RSS-Reader mit iCloud, Widgets & mehr neu für iOS und Mac

Wer zahlreiche RSS-Feeds zentral verwalten möchte, kann zu einem RSS-Reader greifen. Eine Empfehlung ist Reeder (iOS/Mac) von Silvio Rizzi, wobei wir auf die Kombination Newsify (iOS) und ReadKit (Mac) setzen. Wer hingegen ein Fan von Reeder ist, kann ab sofort Version 5 installieren. Diese gibt es mal wieder als neue App – somit müssen die neuen Funktion erneut bezahlt werden. Da es keine bezahlte Updates gibt, ist das eine faire Sache.

Neu ist unter anderem ein iOS 14-Widget. Dieses orientiert sich stark am News-Widget von Apple und sieht unserem eigenen Widget ebenfalls sehr ähnlich. Es werden die letzten Nachrichten aus dem eigenen RSS-Feed angezeigt. In den Widget-Optionen könnt ihr zudem einstellen, aus welchen Ordnern die News angezeigt werden sollen. Des Weiteren können alle Nachrichten per iCloud abgeglichen werden, neu ist auch die Option, dass News automatisch beim Scrollen als gelesen markiert werden können. Zusätzlich wurde das Design an der ein oder anderen Stelle aufgefrischt und mehr Darstellungsoptionen hinzugefügt.

Reeder 5 funktioniert nun nicht nur mit der iCloud, sondern weiterhin auch mit den bekannten Services Feedbin, Feedly, Feed Wrangler, FeedHQ, NewsBlur, The Old Reader, Inoreader, BazQux Reader, FreshRSS, Instapaper und Pocket.

Reeder 5 ist ab sofort verfügbar und kostet für iPhone und iPad einmalig 5,49 Euro. Die Mac-Version muss separat erworben werden und schlägt mit 10,99 Euro zu Buche.