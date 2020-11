Reigns – Beyond: Neuer Ableger des beliebten Kartenspiels siedelt sich im Weltall an

Das Entwicklerteam von Devolver Digital hat mit der Reigns-Kartenspiel-Reihe einen großen Erfolg gelandet. Nach der Veröffentlichung des Klassikers wurde auch sogar ein Game of Thrones-Ableger herausgebracht. Nun meldet sich Devolver Digital mit einem neuen Reigns-Spiel im App Store zurück: Reigns – Beyond (App Store-Link). Letzteres ist kostenlos über das Apple Arcade-Spiele-Abo verfügbar und benötigt neben 260 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 13.0 bzw. macOS 10.15 auf den jeweiligen Geräten. Auch eine deutsche Lokalisierung ist schon vorhanden.

„Als Frontmann einer intergalaktischen Indie-Rockband steigst du zu den Sternen auf! Reise von Planet zu Planet und von Gig zu Gig, um Ruhm und Reichtum zu erlangen. Spielt in örtlichen (und ‚überregionalen‘) Clubs in der ganzen Galaxis! Rekrutiere außerirdische Band-Mitglieder und rockt gemeinsam den Kosmos! Achte darauf, die Ressourcen des Schiffs sinnvoll einzusetzen und die Crew in Schach zu halten, denn eine falsche Entscheidung… und im Weltraum hört dich keiner singen!“

So berichten die Entwickler über ihre Neuerscheinung. Das Spielprinzip ist im Grunde genommen klar, da es sich sowohl grafisch als auch Gameplay-technisch an den Vorgängern orientiert. Spieler müssen über das Wischen von Spielkarten nach links oder rechts Entscheidungen treffen, die sich unmittelbar auf das Spielgeschehen und insgesamt vier Parameter am oberen Bildschirmrand auswirken. Die Entwickler geben an, dass es in Reigns – Beyond ganze 1.400 Entscheidungskarten gibt.

Neue Version bringt Controller-Support mit

Und doch ist in diesem Reigns-Ableger einiges anders: So gibt es einen intergalaktischen Shop, in dem sich dringend benötigte Ware erwerben lässt. Wie bei allen Games von Apple Arcade finden sich hier jedoch keine In-App-Käufe oder Abonnements – das Geld wird im Spiel selbst verdient und kann dann auch wieder ausgegeben werden. Zudem hat man als Frontmann der Band neue Gitarren freizuschalten, sein Können auf der Gitarre in einem Mini-Game zu beweisen und wird mit mehr als 60 äußerst kuriosen Charakteren konfrontiert.

„Kämpfe gegen Piraten, übereifrige Steuereintreiber und mehr. Wische ihnen (ähem!) in Rumkämpfen eins aus. Nutzer dein Schiff für Bandproben und weise verirrten Weltraumreisenden den Weg“, erklären die Entwickler. Für genügend Spaß und skurrile Unterhaltung ist daher auf jeden Fall gesorgt. Nicht nur Reigns-Fans sollten bei dieser intergalaktisch coolen Neuerscheinung auf ihre Kosten kommen. Kleiner Hinweis zum Schluss: Reigns – Beyond unterstützt in der neuesten Version 1.01 übrigens auch Apple Arcade-kompatible Controller.