Resident Evil 4: Zum Start am Mittwoch für 29,99 Euro

Am Mittwoch ist es endlich soweit. Das auf der Keynote im September gezeigt Resident Evil 4 (App Store-Link) erscheint für iPhone, iPad und Mac. Was bisher noch unklar war: Was wird das Premium-Spiel überhaupt kosten? Hier haben wir jetzt endlich ein paar Zahlen für euch.

Das Remake von Resident Evil 4 wird im App Store zum Start mit einem Rabatt von 50 Prozent angeboten. Ab Mittwoch wird der Preis für die Vollversion 29,99 statt 59,99 Euro betragen – bis zum 17. Januar 2024. Auch die DLC-Erweiterung „Separate Ways“ gibt es günstiger, hier wird der Preis bei unter 10 Euro liegen. In jedem Fall könnt ihr Resident Evil 4 einfach anspielen und ausprobieren: Der Download ist kostenlos, die Vollversion muss erst nach einigen Minuten im Spiel gekauft werden.

Einige Voraussetzungen für Resident Evil 4

Damit es am Mittwoch nicht zu ungewollten Überraschungen kommt, wollen wir euch noch einige wichtige Hinweise mit auf den Weg geben. Benötigt wird etwa ein iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max. Falls ihr auf einem iPad oder Mac spielen wollt, muss für Resident Evil 4 mindestens ein M1-Chip an Board sein.

Zudem solltet ihr darauf achten, genügend Speicherplatz zur Verfügung zu haben. Auf dem iPhone sind mindestens 16 GB Speicherplatz notwendig, auf dem Mac ist Resident Evil 4 laut Angaben des Entwicklerteams sogar 70 GB groß – ein echter Brocken also. Dafür gibt es aber auch eine vollständige deutschen Lokalisierung.

Was das bereits erschienene Resident Evil Village gezeigt hat: Auch ein Controller sollte zu eurer Ausstattung zählen. Zwar kann Resident Evil 4 auf iPhone und iPad mit einer Touch-Steuerung gespielt werden, das ist aber definitiv nicht zu empfehlen.

Falls ihr euch nicht entscheiden könnt, auf welchem Gerät ihr spielen möchtet, ist das übrigens kein Problem. Der Spielstand von Resident Evil 4 wird via iCloud zwischen iPhone, iPad und Mac synchronisiert.

Und das ist die Geschichte von Resident Evil 4