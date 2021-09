Roku: Beliebte Streaming-Player erscheinen auf dem deutschen Markt

Roku gilt als Pionier im TV-Streaming und brachte 2008 seinen ersten Streaming-Player auf den Markt, durch den Netflix auf Fernsehern genutzt werden konnte. Mit der Vision, einfaches und preiswertes Streaming für Jede und Jeden zu ermöglichen, entwickelte das Unternehmen ein eigenes TV-Betriebssystem, mit dem die Streaming-Player und Roku TV-Modelle betrieben werden. Roku Produkte sind derzeit in mehr als 20 Ländern der Welt erhältlich.

Nun hat Roku Inc. angekündigt, seine beliebten Streaming-Player dieses Jahr in Deutschland auf den Markt zu bringen. Mit den Roku Streaming-Playern erhalten User ein nutzerfreundliches Streaming-Erlebnis auf ihrem Fernseher und genießen den schnellen Zugang zu ihren favorisierten Unterhaltungsangeboten. Zum Start bietet Roku eine große Auswahl an globalen und lokalen Streaming-Diensten, darunter auch Kanäle von lokalen Anbietern wie der Seven.One Entertainment Group, RTL Deutschland und Sky Deutschland.

Denn Streaming wird immer beliebter: Fast die Hälfte der deutschen Haushalte hat mindestens einen SVOD-Dienst (Subscription Video on Demand) abonniert. Mit der Einführung neuer Streaming-Dienste steigt der Bedarf an TV-Betriebssystemen, die nicht nur mit der sich schnell verändernden Fernsehwelt Schritt halten, sondern sie auch vorantreiben. Das Roku Betriebssystem (OS) steuert die Roku Streaming-Player und Roku TV-Modelle und ist zudem das einzige Betriebssystem, das speziell für das Fernsehen entwickelt wurde.

Große Auswahl an globalen und deutschen Streaming-Partnern

Die große Auswahl an Unterhaltungsangeboten, darunter Sky Ticket, TV NOW (RTL+) und Seven.One Entertainment Group sowie globale Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+, ermöglicht Nutzer und Nutzerinnen, nach ihren individuellen Wünschen fernzusehen und aus einer Vielzahl von hochwertigen Unterhaltungsprogrammen zu wählen. Die vollständige Liste der verfügbaren Dienste gibt Roku in den kommenden Wochen bekannt.

Auch Publisher und Werbetreibende sollen von dem Markteintritt profitieren: Die nutzerfreundliche Plattform bietet durch moderne und innovative Tools Publishern und Werbetreibenden die Möglichkeit, ihr Publikum gezielt zu erreichen und aufzubauen.

„In Deutschland entwickelt sich Streaming zur meist genutzten Distributionsform von TV-Unterhaltung. Wir sind daher stolz darauf, unsere Streaming-Player in Deutschland auf den Markt zu bringen. Das ist ein wichtiger Schritt bei unserer internationalen Expansion. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit unseren Launch-Partnern besseres Fernsehen für alle zu bieten.“

Dies berichtet Arthur van Rest, VP International bei Roku. Weitere Informationen für das spezifische Produktangebot für Deutschland will Roku in den kommenden Wochen bekanntgeben. Weitere Informationen zu Roku gibt es auf der Website des Unternehmens.