Roku TV Pro Series: Neue Fernseher mit Mini-LED angekündigt

Die jährlich stattfindende Elektronikmesse CES in Las Vegas ist für viele Unternehmen eine gute Gelegenheit, zum Jahresstart gleich einige neue Produkte vorstellen zu können. Auch Roku, hierzulande vor allem für TV-Streaming-Hardware bekannt, ist da keine Ausnahme. Der Hersteller hatte in der Vergangenheit bereits einige eigene TV-Geräte im Einstiegssegment, die Roku TV Select- und Plus-Modelle, auf den Markt gebracht, und legt nun mit der Roku TV Pro Series nach.

Die erste Serie der Roku-Fernsehgeräte waren mit Preisen ab 210 Euro eindeutig preisorientiert. Die Pro-Serie, die 55-, 65- und 75-Zoll-Modelle umfassen wird, wird hingegen bei 1.500 USD liegen. Es wird erwartet, dass die Neuerscheinungen in der nächsten Woche während der CES in Las Vegas erstmals öffentlich präsentiert werden.

Roku hat es mit den neuen Pro-Modellen nicht auf die absolute High-End-Kundschaft abgesehen, sondern scheint immer noch auf preisbewusste Personen abzuzielen, die normalerweise die günstigeren Fernseher von TCL in Betracht ziehen würden. Während die früheren Mittelklasse-Plus-Fernseher von Roku einige spannende Features wie QLED-Displays und eine Unterstützung für Dolby Vision und Atmos aufweisen, wird die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung in den Fernsehern der Pro-Serie ein spürbares Upgrade sein.

Roku kündigt auch KI-Optionen für Smart Picture-Funktion an

Die meisten Mittelklasse-Fernseher verfügen über eine kleine Anzahl von Local-Dimming-Hintergrundbeleuchtungszonen, die die Helligkeit und den Kontrast in bestimmten Bereichen des Bildschirms erhöhen können. Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungen bieten eine höhere Helligkeit, und da sie so klein sind, ermöglichen sie Hunderte (und potenziell Tausende) von Dimmzonen. Zum jetzigen Zeitpunkt kommen Mini-LEDs der Leistung von OLEDs – die einzelne Pixel ein- und ausschalten können, um perfekte Schwarztöne und extreme Kontraste zu erzielen – auf einem Standard-LED-Bildschirm am nächsten.

Zusätzlich zu einer neuen TV-Familie hat Roku auch angekündigt, dass man KI und maschinelles Lernen für die eigenen neuen Roku Smart Picture-Funktionen nutzen wird. Damit können Roku-Fernseher automatisch für bestimmte Arten von Inhalten angepasst werden. Der Hersteller gibt an, dass die meisten User ihre TV-Einstellungen normalerweise nicht anpassen und oft nicht alle Möglichkeiten ihres Geräts ausschöpfen.

Laut Roku werden die neuen Fernseher der Pro Series im Frühjahr 2024 in den USA erhältlich sein. Das Unternehmen plant auch, die Einzelhandelsverfügbarkeit für die Geräte der Select- und Plus-Serie ausweiten. Bislang gibt es aber noch keine genauen Angaben darüber, ab wann und wo die Geräte erhältlich sein werden. Die bisher erhältlichen Roku TV-Modelle der Select- und Plus-Reihe können auf der Website von Roku angesehen werden.

Fotos: Roku.