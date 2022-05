Satechi 2-in-1-Kopfhörerständer mit Qi-Ladestation startet in Deutschland

Ab sofort kann der Satechi 2-in-1-Kopfhörerständer (Amazon-Link) auch hierzulande erworben werden. Apples AirPods Max machen sich hier wirklich sehr gut, allerdings könnt ihr auch jeden anderen Kopfhörer hier aufhängen.

Gleichzeitig befindet sich in der soliden Basis eine Qi-Ladefunktion für Smartphones oder AirPods. Ein iPhone wird mit maximal 7,5 Watt aufgeladen, eine kleine LED auf der Front zeigt an, ob das aufgelegte Smartphone korrekt geladen wird. Am Arm selbst gibt es eine Kabelhalterung, falls man seine Kopfhörer aufladen möchte. Dafür steht rückseitig ein USB-C Anschluss zur Verfügung. Die Ladestation selbst wird ebenfalls per USB-C angeschlossen. Ein Netzteil mit mindestens 18 Watt muss selbst gestellt werden.

Gut: Die Qi-Ladefläche ist mit MagSafe kompatibel und richtet das iPhone 12 und neuer somit perfekt aus. Aber auch Smartphones ohne MagSafe können hier problemlos aufgeladen werden. Optisch eher schlicht gehalten, setzt man wieder auf hochwertige Materialien, unter anderem kommt hier Aluminium zum Einsatz.

Ein Einsatz auf dem Schreibtisch scheint hier ein guter Einsatzzweck zu sein.