„Tap to Pay“ bei Apple: Funktion wird im Apple Park Visitor Center getestet

Bereits im Februar dieses Jahres kündigte Apple eine neue Form des kontaktlosen Bezahlens über das iPhone an, das sogenannte „Tap to Pay“. Es soll einen Geldtransfer ohne die Notwendigkeit einer zusätzlichen Hardware ermöglichen, indem zwei kompatible iPhones zum Bezahlen einfach aneinander gehalten werden.

Wie es scheint, wird diese Funktion nun im Apple Park Visitor Center, dem Besucherzentrum und Store von Apple in Cupertino, erstmals ausprobiert. Ein bei Twitter veröffentlichtes Video des Nutzers Michael (@NTFTWT) zeigt das Feature in Aktion.

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO

— Michael  (@NTFTWT) May 15, 2022