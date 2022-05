Kleiner und günstiger: Sonos Sub Mini zeigt sich in ersten Fotos

Sonos hat aktuell ein Problem: Produkte, die noch nicht offiziell vorgestellt wurden, sickern schon vorab durch. Das war der Fall bei der neuen Soundbar Ray und nun auch beim Sonos Sub Mini. The Verge hat schon jetzt erste Fotos und Details zum kommenden Sub Mini.

Abermals hat The Verge nicht das Originalfoto veröffentlicht, sondern basierend darauf ein Render erstellt. Man kann davon ausgehen, dass der Sub Mini genau so aussehen wird – schon bei der Soundbar lag The Verge richtig. Wie man sieht, wird der Sub Mini deutlich kleiner ausfallen und über ein zylindrisches Design mit einem vertikalen Ausschnitt verfügen. Weitere Details liegen derzeit noch nicht vor, es ist aber davon auszugehen, dass der Sub Mini nicht ganz so teuer wie der große Sub ist.

Der neue Sonos Sub Mini könnt schon in Kürze starten, möglicherweise steht eine Vorstellung aber auch erst im September an. Die Mini-Version ist für viele sicherlich ausreichend. Der große Sub für 849 Euro ist schon ziemlich groß und liefert wirklich ordentlich Bass. Der Sub Mini ist unauffälliger, lässt sich einfacher platzieren und wird sicherlich immer noch einen guten Bass machen.