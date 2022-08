Sennheiser Momentum 4 Wireless ist offiziell: Over-Ear Kopfhörer kostet 349,90 Euro

Der Sennheiser Momentum 4 Wireless hatte ich schon selbst angekündigt, da in der letzten Woche immer mehr Details ans Licht gekommen sind. Nun hat Sennheiser den neuen Momentum 4 Wireless offiziell angekündigt und bringt das schon vorab durchgesickerte neue Design mit.

Die Over-Ear-Kopfhörer verbinden erstklassigen Sound, fortschrittliche adaptive Geräuschunterdrückung und optimalen Komfort mit intelligenten Features zur erleichterten ​ Bedienung. Abgerundet wird das Erlebnis durch eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden.

Der Tranzparenz Modus lässt auf Knopfdruck Außengeräusche durch. So kann man kurze Gespräche führen oder die Umgebung wahrnehmen, ohne die Kopfhörer abzunehmen. Für ein maßgeschneidertes Hörerlebnis bietet sich derweil die Sennheiser Smart Control App an, über die sich der Klang mit dem integrierten Equalizer, einer Auswahl an verschiedenen Klangmodi sowie der neuen Funktion zur Klangpersonalisierung optimal an die eigenen Vorlieben anpassen lässt.

Die leichte Bauart und die Polsterung am Kopf und an den Ohrmuscheln sorgen den ganzen Tag über für ein angenehmes Tragegefühl. Über den flexiblen Scharniermechanismus an den Ohrmuscheln lässt sich ​ die Passform der Kopfhörer zusätzlich optimieren. Der Momentum 4 Wireless lässt sich auch bequem um den Hals tragen und kann ganz einfach im schlanken Etui oder einer Tasche transportiert werden.

Christian Ern, Sennheiser Principal Product Manager Consumer Headphones

„Mit unserer Momentum-Reihe setzen wir neue Standards für anspruchsvolles Hören und hervorragenden Klang. Der neue Momentum 4 Wireless bildet hierbei keine Ausnahme: er vereint erstklassige Klangqualität mit fortschrittlicher adaptiver Geräuschunterdrückung und außergewöhnlichem Komfort. Dank zusätzlicher Features wie dem Transparenzmodus, dem integrierten Equalizer und der neuen Funktion zur Klangpersonalisierung können Nutzer und Nutzerinnen das Hörerlebnis individuell an ihre Vorlieben anpassen.“

​Der Sennheiser Momentum 4 Wireless kann ab dem 9. August 2022 weltweit vorbestellt werden und ist ab dem 23. August zu einem UVP von 349,90 Euro erhältlich.