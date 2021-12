ShareBot for Shortcuts: Neue Mac-App bringt Kurzbefehle ins Teilen-Menü

Mit macOS 12.0 Monterey hat Apple erstmals auch Kurzbefehle auf den Mac gebracht. Unter iOS waren die kleinen Helfer schon länger bekannt und werden für verschiedenste Zwecke im Alltag eingesetzt. Die bisherige Umsetzung der Kurzbefehle unter macOS läuft aber noch nicht wirklich optimal an.

An dieser Stelle kommt die neue Mac-App des Entwicklers Pedro Jose Pereira Vieito ins Spiel, die das Ausführen von Shortcuts unter macOS etwas angenehmer gestalten möchte. Apple hat es bisher nämlich versäumt, den Start eines Kurzbefehls über das Teilen-Menü zu erlauben. Unter iOS lässt sich dies problemlos einrichten. Mit ShareBot for Shortcuts (Mac App Store-Link) überbrückt der Entwickler nun diesen Notstand.

ShareBot for Shortcuts lässt sich im deutschen Mac App Store zum Kaufpreis von 2,99 Euro herunterladen und benötigt neben macOS 12.0 oder neuer nur 1,3 MB eures Speicherplatzes. Die englischsprachige Anwendung nistet sich nach der Installation in das Teilen-Menü des Macs ein und erlaubt es dann, aus allen unterstützten Apps heraus Inhalte direkt an einen Kurzbefehl weiterzugeben. Der Entwickler beschreibt ShareBot for Shortcuts wie folgt:

„ShareBot ist die fehlende Teilen-Erweiterung für Kurzbefehle auf macOS. Es ermöglicht Ihnen, alle Ihre Verknüpfungen auf Elemente wie Dateien, URLs oder Text aus jeder App mit Share-Menü-Unterstützung wie Finder, Safari, Twitter oder Chrome zu teilen.“

Laut Angaben des Entwicklers werden alle Inhalte an einen Kurzbefehl mit dem Namen „Run Shortcut“ übermittelt, der sich in seiner Funktion vom User selbst anpassen lässt. Alternativ ist es auch möglich, eine Liste der verfügbaren Kurzbefehle einzusehen und aus dieser die passende Aktion auszuwählen. Vor der Verwendung von ShareBot for Shortcuts muss die App im Menü „Erweiterungen“ der Systemeinstellungen aktiviert werden, zudem benötigt das Tool Zugriff auf Automatisierungs-Prozesse im „Sicherheit & Datenschutz“-Menü.