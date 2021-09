Sky Ticket präsentiert neues Design und verbessertes Kundenerlebnis

Der Streaming-Service Sky Ticket präsentiert sich seit heute in einem neuen, modernen Erscheinungsbild mit einer teal-grünen Farbpalette. Damit passt man sich dem schon in anderen Ländern bekannten Layout an, um einen einheitlichen Look & Feel zu gewährleisten. Im Web unter skyticket.sky.de ist das neue Layout schon live, die Apps für iOS und tvOS werden in Kürze aktualisiert.

Der Einführung einer neuen Identität für Sky Ticket wird in Kürze der Umzug der Vertriebs- und Serviceplattform auf eine globale OTT-Plattform folgen, die für alle Streaming-Dienste der Sky Gruppe genutzt wird. Die Kunden von Sky Ticket werden von einem besseren Erlebnis und einem einfachen Zugang zu Unterhaltungsangeboten sowie von verbesserten Selbsthilfe-Funktionen profitieren. Sobald die Umstellung auf die globale Plattform abgeschlossen ist, werden bestehende Kunden in der Lage sein, von der beschleunigten Buchung von Pässen innerhalb der Sky Ticket App zu profitieren, ohne sich in ihren Kontobereich einloggen zu müssen. Damit haben unsere Kunden einfachen und schnellen Zugriff auf preisgekrönte Serien wie Sky Originals, Produktionen von HBO und Showtime, die neuesten Blockbuster-Filme direkt nach der Kinopremiere, beliebte Inhalte für Familien und Kinder sowie den besten Live-Sport. Dazu gehören alle Bundesligaspiele am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League sowie alle Formel 1-Rennen, alle Spiele der Liqui Moly Handball-Bundesliga und die besten Turniere der ATP Tour, PGA-Tour & European Tour.

Sky Ticket bietet verschiedene Pässe zur Buchung an. Unter anderem gibt es das Supersport-Ticket in den ersten 12. Monaten für 19,99 Euro pro Monat. Das Entertainment-Ticket kostet 7,49 Euro im ersten Monat, danach 9,99 Euro. Wer das Cinema-Ticket noch dazu nimmt, zahlt im ersten Monat 9,99 Euro und danach 14,99 Euro. Alle Tickets sind jederzeit kündbar.