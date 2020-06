Smart Home: 2,4 GHz WLAN ist weiterhin unentbehrlich

Bei fast jedem Smart Home-Gerät schreiben wir dazu, ob sie sich mit dem 2,4 GHz WLAN oder auch mit dem 5 GHz WLAN verstehen. Obwohl das 5 GHz WLAN mehr Power bietet, liefert das 2,4 GHz Band die größere Reichweite. Und Smart Home-Hersteller setzten weiterhin auf den alten 2,4 GHz-Standard.

Smarte Steckdosen, Sonos-Lautsprecher, Saugroboter und weiteres Zubehör, das per WLAN ins Smart Home eingeklinkt wird, setzt weiterhin auf das 2,4 Frequenzband. Die Geräte lassen sich nur dann einrichten, wenn das entsprechende Smartphone im 2,4 GHz WiFi unterwegs ist. Das könnte auch den ein oder anderen Fehler erklären.

Moderne Router bieten sowohl 2,4 als auch 5 GHz Frequenzbänder an und erlauben den automatischen Wechsel. Jedes Gerät, das sich im WLAN anmeldet, wählt das best verfügbar Netz aus. Geräte, die beides unterstützen, wählen das Band anhand von unterschiedlichen Kriterien wie der Signalstärke und der jeweiligen Anweisung des Mesh-WLANs aus. Sollte euer Router zwei einzelne WLANs mit 2,4 und 5 GHz anbieten, müsst ihr vor der Installation der Smart Home-Gerätschaften unbedingt ins 2,4 GHz Netz wechseln.

Smart Home mit 5 GHz? Warum nicht?

Die Frage, warum so gut wie alle Smart Home-Geräte nur im 2,4 GHz WLAN funken können, kann ich nicht genau beantworten. Möglicherweise möchte man auch Kunden die Nutzung ermöglichen, die einen alten Router ohne 5 GHz im Einsatz haben. Das alte 2,4 GHz Band ist sicherlich weiter verbreitet, möglicherweise sind die Hardware-Komponenten zudem deutlich günstiger.

Wer also alles auf 5 GHz ausrichten möchte, wird zahlreiche Geräte im Smart Home verlieren. Das 2,4 GHz WLAN ist in der aktuellen Zeit weiterhin unverzichtbar für smarte Geräte. Prüft also vorab eure Router-Einstellungen und die Kompatibilität sowie technischen Daten der Smart Home-Komponenten. Oftmals findet man die Angabe leider nur versteckt in den Spezifikationen.