Tweets planen: Im Web ab sofort möglich, per App noch nicht

Während Drittanbieter eine Option zum Planen von Tweets schon länger anbieten, hat nun auch Twitter selbst eine Möglichkeit integriert, um Tweets zu planen. Möchte man seine Nachricht zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlichen, kann man das entsprechende Datum und die Uhrzeit wählen. Zum gewählten Zeitpunkt wird der Tweet dann automatisch veröffentlicht.

Bisher funktioniert das aber nur im Web via wwww.twitter.com. Wann es die neue Funktion in die mobile App schafft, ist bisher nicht bekannt. Gleichzeitig könnt ihr nun auch Entwürfe speichern, die allerdings nicht mir der mobilen App abgeglichen werden. Ebenso gibt es Zugriff auf alle geplanten Tweets.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020