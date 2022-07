Snapchat for Web: Direktnachrichten und Videoanrufe im Browser weiterführen

Täglich wird Snapchat (App Store-Link) von mehr als 332 Millionen Nutzer und Nutzerinnen geöffnet – auf dem Smartphone. Doch nun bringt man mit „Snapchat for Web“ eine Browser-basierte Variante heraus, in der man am Desktop Direktnachrichten schreiben und Videoanrufe durchführen kann.

Öffne deinen Laptop und gehe mit Chrome zu web.snapchat.com, um einen Anruf zu starten oder dort weiterzumachen, wo der Chat auf dem Handy aufgehört hat. Mit mehr als 100 Millionen Snapchattern, die im Durchschnitt jeden Monat unsere Sprach- und Videoanrufe nutzen, freuen wir uns, unserer Community eine neue Möglichkeit zu bieten, Gespräche auf ihren Computern fortzusetzen, wo sie bereits arbeiten, lernen und surfen.

Die Web-Version ist vorerst in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland nutzbar und soll später auch in weiteren Ländern verfügbar gemacht werden. Gleichzeitig ist der neue Web-Zugriff nur für Nutzer und Nutzerinnen des kostenpflichtigen Abonnement Snapchat+ verfügbar.