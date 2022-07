Zubehör von Mophie ausprobiert: Mobiler Ständer mit MagSafe

Bereits in der vergangenen Woche habe ich euch ein MagSafe-Produkt von Mophie vorgestellt. Das 3-in-1 Reise-Ladegerät hat mich begeistern können, auch wenn der Preis vielleicht ein kleines bisschen zu hoch ist. Deutlich günstiger ist der ebenfalls neue mobile Ständer mit MagSafe, den Mophie im Apple Online Store für 39,95 Euro verkauft.

Als das neue Zubehör vor einigen Monaten vorgestellt wurde, hat es durchaus mein Interesse geweckt: Ein kleines, kompaktes Teilchen, mit dem man unterwegs sein iPhone aufstellen kann. Praktisch, wenn man beispielsweise mal im Zug oder Flugzeug einen Film anschauen möchte.

Mobiler Ständer von Mophie ist weniger kompakt als gedacht

Die Überraschung kam dann nach dem Auspacken. Mit Maßen von 14,8 x 7,5 x 2,1 Zentimetern ist der mobile Ständer gar nicht so kompakt, wie ich es erwartet hatte. Insbesondere die Dicke von 2,1 Zentimetern ist enorm – und sorgt im Zweifel dafür, dass man den Ständer von Mophie eben nicht so einfach in das kleine Frontfach der Reisetasche schieben kann. Dass dann in der Produktbeschreibung auch noch folgendes steht, passt einfach gar nicht: „Faltbar auf schmale 1,5 cm und passt in fast alle Taschen oder Rucksäcke.“

Aber nun gut, verwendet wird der Ständer ja im aufgeklappten Zustand. Über ein Scharnier kann der Ständer geöffnet werden, zudem kann auch der Kopf mit dem MagSafe-Magneten geklappt werden. So ist es tatsächlich ein leichtes, den richtigen Blickwinkel zu finden.

Allerdings hat die Konstruktion aus meiner Sicht einen Nachteil, wenn man das iPhone im Hochformat verwendet. Gerade Fingertipps im oberen Bereich des Bildschirms führen dazu, dass das iPhone ziemlich stark zu wackeln beginnt. Je größer das iPhone-Modell, desto stärker ist der Effekt.

Am Ende wäre ich aber wohl durchaus bereit, 39,95 Euro für den Mobilen Ständer von Mophie zu bezahlen, wenn man denn damit auch das iPhone aufladen könnte. Aber genau das funktioniert eben nicht. Es gibt keinen USB-Anschluss und keine Ladefunktion. Es ist tatsächlich nur ein Ständer. Und dafür ist der Preis einfach zu hoch, auch wenn die Qualität der verwendeten Materialien und die Verarbeitung gelungen ist.