Sofa: Medien-Organizer liegt mit vielen Optimierungen in Version 3.3 vor

Die zahlreichen Möglichkeiten in Zeiten von Streamingdiensten, Podcasts, Mediatheken und Mobile Games können zu einer gewissen Überforderung bei der Abendgestaltung führen. Wenn es dann soweit ist, möchte man den freien Abend schließlich bestmöglich nutzen. Wie hieß noch der tolle Film, der mir empfohlen wurde? Und ich wollte doch endlich mal die Podcast-Folge hören, die ich letztens gefunden habe, aber wo ist sie nur?

Wer beizeiten vor derartigen Fragen steht, sollte sich unbedingt die iOS-App Sofa (App Store-Link) genauer ansehen. Die Anwendung lässt sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen und bezeichnet sich selbst als „Downtime Organizer“, also eine Organisationsmöglichkeit für die eigene Freizeitgestaltung ohne soziale Medien und Co. Sofa kommt mit optionalen In-App-Käufen für freischaltbare Designs daher, lässt sich in englischer Sprache verwenden und bei etwa 278 MB an Speicherplatzbedarf auf alle Geräte ab iOS 15.0 installieren.

„Erstelle Listen mit Apps, Büchern, Brettspielen, Filmen, Fernsehsendungen, Podcasts, Musikalben und Videospielen, um sie später zu genießen“, heißt es vom US-Entwicklerteam von Astrio auf der Sofa-Website. „Du kannst zu unmöglichsten Zeiten auf ein interessantes Buch oder einen Film stoßen. Sofa ist für diese Momente konzipiert. Halte in Sekundenschnelle fest, was dich interessiert.“

Acht neue Themes und Titelbilder für Listen

Das Konzept von Sofa basiert auf Listen und Gruppen, in denen sich Medieninhalte schnell und einfach erfassen und kategorisieren lassen. Hat man gerade keine Zeit für ausufernde Organisation, gibt es auch noch „The Pile“, den „Haufen“, auf dem sich ungeordnet Medien sichern lassen, um später wieder darauf zugreifen zu können. Auch eine Aktivitäten-Liste ist mit an Bord, so dass Nutzer einen Log führen können, was sie zuletzt gesehen, gehört, gespielt und gelesen haben.

Das Team von Astrio hat nun ein größeres Update für Sofa herausgegeben und die Anwendung für iPhones und iPads jetzt auf Version 3.3 angehoben. Zu den Änderungen gehört die Möglichkeit, Titelbilder zu erstellten Listen hinzuzufügen, eine Option, größere Titel zusammen mit Beschreibungen anzuzeigen, sowie zwei neue Layout-Optionen.

Zudem gibt es nun auch benutzerdefinierte Einstellungen pro Liste sowie eine neue Ansicht zum Bearbeiten der Listen. So kann man die eigenen Einstellungen schnell überprüfen und personalisieren. Weiterhin neu ist die Möglichkeit, benutzerdefinierte Elemente zu bearbeiten, eine Unterstützung von Markdown für Haftnotizen in der App, sowie insgesamt acht neue Themes mit Frühlings- und Sommerdesigns. Das Update auf Version 3.3 von Sofa steht allen Nutzern und Nutzerinnen kostenlos zur Verfügung. Im Durchschnitt gibt es sehr gute 4,6 von 5 Sternen im App Store. Ein abschließendes YouTube-Video bringt euch die neue Version näher.