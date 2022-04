Xiaomi Mijia Smart Bladeless Purification Fan: Neuer Ventilator mit Luftreinigung

Der bekannte chinesische Smartphone- und Zubehör-Hersteller Xiaomi hat unter der Tochterfirma Mijia einen neuen smarten Ventilator mit integrierter Reinigungsfunktion vorgestellt. Dieser wurde schon im März dieses Jahres über eine Crowdfunding-Kampagne erfolgreich finanziert und ist nun im Heimatmarkt des Unternehmens bereits vorbestellbar.

Der Xiaomi Mijia Smart Bladeless Purification Fan wirbelt die Luft ganz ohne Rotoren auf und erinnert daher an die bekannte Dyson Cool-Reihe. Zudem wurden zahlreiche Sensoren verbaut und eine zusätzliche Luftreinigungsfunktion integriert. Das Gerät kann Partikel mit einer Größe von 80 bis 90 Nanometer in 99,96 Prozent herausfiltern und so vor allem Allergiegeplagten durch die Entfernung von Pollen aus der Luft eine große Hilfe sein.

Die Reinigungsfunktion des Mijia Smart Bladeless Purification Fans ist zudem automatisch möglich, da die Sensoren im Inneren des Ventilators und Luftreinigers die Lufttemperatur und -feuchtigkeit messen. Xiaomi gibt die sogenannte Clean Air Delivery Rate, also die Menge an gereinigter Luft pro Stunde, mit 160 m3/h an. Dank dieser Leistung ist der Mijia Smart Bladeless Purification Fan auch für größere Räume geeignet.

Steuerung automatisch, per Fernbedienung oder App

Abseits von der automatischen Steuerung ist auch eine Nutzung per Fernbedienung oder App möglich. Möchte man die Luft aufwirbeln und erfrischen, sorgt das Ventilator-Feature mit Geschwindigkeiten von bis zu 15,5 m/s und einer Reichweite des kühlenden Luftstrahls von bis zu zehn Meter für entsprechende Frische im Raum.

Der Mijia Smart Bladeless Purification Fan lässt sich in China auf der Xiaomi-Website ab sofort vorbestellen und steht dort zum Preis von umgerechnet etwa 230 Euro im virtuellen Ladenregal. Während der Crowdfunding-Phase ließ sich das Gerät zum rabattierten Vorbesteller-Preis für umgerechnet 186 Euro erwerben.

Ob und wann die Ventilator- und Luftreiniger-Combo auch nach Deutschland gelangt, steht bisher noch nicht fest. Oftmals lassen sich Geräte aber auch über die großen asiatischen Handelsplattformen wie GearBest oder AliExpress nach Deutschland importieren. Da Xiaomi zudem in den letzten Jahren massiv in den europäischen Markt investiert hat und mittlerweile auch in Deutschland eigene Ladengeschäfte aufweist, ist durchaus denkbar, dass auch wir den Mijia Smart Bladeless Purification Fan hier bald erwerben können.