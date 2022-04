Nanoleaf stellt neuen Leuchtstreifen ohne sichtbare LEDs vor

Nanoleaf dürfte uns allen ein Begriff sein, der Hersteller aus Frankreich versorgt uns schon seit einiger Zeit mit innovativen LED-Produkten. Heute hat man den neuen MAGRGB Diffused LED Strip vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen Leuchtstreifen, der speziell für den Gaming-Schreibtisch von Secretlab entwickelt wurde. Dort kann er einfach integriert und für das Gaming-Setup verwendet werden.

Aber eines dürfte klar sein: Den Schreibtisch benötigt ihr nicht, der Leuchtstreifen kann auch ganz gewöhnlich über die Nanoleaf-App und auch HomeKit mit Thread verwendet werden. Leider wirft Nanoleaf in der heute veröffentlichten Pressemitteilung nicht unbedingt mit Informationen um sich. Unter anderem teilt man uns mit:

Ausgestattet mit 123 individuell adressierbaren LEDs und der Unterstützung von über 16 Millionen kräftigen Farboptionen, bietet der Smart Lighting Edition Strip unzählige Personalisierungsmöglichkeiten und erzeugt eine gleichmäßige, diffuse Beleuchtung – ganz ohne Hotspots.

Leider gibt es ansonsten keine weiteren technischen Daten, selbst die Länge des Leuchtstreifens verrät man nicht. Der Gaming-Schreibtisch, in den er eingebaut wird, ist allerdings 150 Zentimeter lang. Was wir zudem wissen: Der neue Nanoleaf-Leuchtstreifen verfügt über integrierte Magnete, möglicherweise lässt er sich damit auch an andere Oberflächen aus Metall befestigen, etwa am Kühlschrank.

Der neue MAGRGB Diffused LED Strip wird zunächst ausschließlich über den Secretlab-Online-Shop erhältlich sein und 79 Euro kosten. Im Lieferumfang ist auch ein kleiner Controller enthalten, mit dem man den Strip ein- und ausschalten und die Helligkeit anpassen kann.