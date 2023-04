SongPop Party: Dieses Musikquiz bei Apple Arcade macht richtig Spaß

Bei Apple Arcade gibt es so einige Spiele, die einen genaueren Blick wert sind. Mit SongPop Party (App Store-Link) gibt es schon seit einiger Zeit ein spannendes Musikquiz, das sich im Rahmen des Arcade-Abonnements kostenlos auf iPhones, iPads, den Mac und das Apple TV herunterladen lässt. Schon vor etlichen Jahren gab es einen Vorgänger des Spiels, SongPop 2, im App Store, der für Apple Arcade nochmals deutlich aufpoliert und auf den neuesten Stand gebracht wurde.

Da mich das letzte Wochenende krankheitsbedingt an das Bett und Sofa gebunden hat, entstand schnell die übliche Langeweile. An dieser Stelle setzt SongPop Party ein, dass mir einige spannende, ja fast süchtig machende Stunden beschert hat. Das knapp 770 MB große Spiel kann ab iOS/iPadOS 13.0, macOS 11.0 oder tvOS 13.0 oder neuer geladen werden und lässt sich auch komplett in deutscher Sprache sowie mit optionalen Game Controllern spielen.

„In diesem rasanten, wettbewerbsorientierten Musik-Trivia-Spiel können die Spieler:innen ihr Musikwissen unter Beweis stellen. ‚SongPop Party‘ ist der neueste Teil der weltweit größten Musik-Trivia-Reihe mit einem riesigen Katalog, der von Kult-Klassikern bis zu den Top-Hits von heute reicht. Das Spiel bringt Musikfans rund um den Globus zusammen und lässt die Spieler:innen im Arena-Modus je nach Kenntnisstand und Musikvorlieben gegeneinander antreten. Oder man tritt im neuen lokalen und Online-Multiplayer-Party-Modus gegen Freunde:innen und Familie an.“

So berichten die Teams von FreshPlanet und Gameloft über das Spielprinzip. SongPop Party ist schon seit 2021 bei Apple Arcade erhältlich und setzt auf ein leicht verständliches Gameplay, das vor allem in größerer Runde noch mehr Spaß bringt. Das Ziel: In einer oder mehreren Spielrunden, die jeweils aus zehn angespielten Songs bestehen, heißt es, den richtigen Songtitel oder auch die Band, Sänger, Sängerin, Film oder ähnliches zu bestimmen. Dazu stehen zahlreiche Playlists in verschiedenen musikalischen Genres, Jahrzehnten, Themen und mehr zur Verfügung, einige davon müssen allerdings im Spielverlauf freigeschaltet werden.

Auch für einen generationenübergreifenden Spieleabend geeignet

SongPop Party bietet die Option, sowohl allein gegen eine oder mehrere CPUs anzutreten, oder auch lokal oder online gegen andere Personen zu spielen. Es lassen sich Partyräume erstellen, in die andere Mitspielende eintreten können, zudem ist auch ein Online-Arena-Modus vorhanden, in dem sich gegen Musikfans aus der ganzen Welt antreten lässt. Im Party-Modus können bis zu acht Spieler oder Spielerinnen gemeinsam ihr Musikwissen unter Beweis stellen. Da es praktisch Playlists zu allen Genres und Jahrzehnten gibt, eignet sich SongPop Party auch für einen generationenübergreifenden Spieleabend. Die Eltern mögen die 60s, ihr steht auf Hip Hop? Kein Problem, SongPop Party hält für alle Geschmäcker etwas bereit.

Nach einem Countdown wird man dann direkt ins Geschehen geworfen und bekommt einen etwa zehnsekündigen Ausschnitt aus einem Song präsentiert. Aus vier Möglichkeiten muss dann die richtige Antwort gefunden werden – und das zudem möglichst schnell. Denn die meisten Punkte bekommt nicht nur die Person, die richtig geraten hat, sondern auch besonders schnell aufs Display oder den Button auf dem Controller gedrückt hat. Nach zehn Songs zu einem Thema ist eine Spielrunde beendet, und es wird eine neue Playlist ausgewählt, entweder zufällig, per Suche oder direkt aus den Kategorien.

Schlüssel schalten weitere Playlists und Avatare frei

Je nachdem, wie gut man in den Runden abschneidet, steigt man in den jeweiligen Playlist-Kategorien Level für Level auf. Als Belohnung gibt es dann goldene Schlüssel, mit denen man weitere Playlists und Charakter-Avatare freischalten kann. Auch über Erfolge lassen sich weitere Schlüssel gewinnen. Schönes Extra: Hat man beim Spielen einen Song gefunden, den man besonders mag, kann dieser mit einem Herz markiert und in eine Favoritenliste aufgenommen werden. Für einen hohen Wiederspielwert sorgen auch spezielle Herausforderungen und Events, die begrenzt zur Verfügung stehen.

Ich jedenfalls habe mich mit SongPop Party in den letzten Tagen sehr gut unterhalten gefühlt. Durch die zahlreichen Inhalte, die Levelaufstiege und die damit verbundenen Optionen, neue Playlists freizuschalten, den Online-Modus, um gegen andere Personen auf der ganzen Welt antreten zu können und das simple, aber spaßige Gameplay gibt es jede Menge Gründe, sich SongPop Party bei Apple Arcade herunterzuladen. Wer über kein Abo verfügt, findet außerdem noch Versionen für die Nintendo Switch oder für die Xbox in den entsprechenden Stores auf der Konsole.