Sonos-Bundles: Derzeit 10 Prozent Extra-Rabatt dank Gutschein

Mittlerweile kann sich meine Sonos-Installation wirklich sehen lassen: Zehn Lautsprecher habe ich gerade eben gezählt. Unter anderem eine Sonos Arc mit Sub und Rear-Speakern im Wohnzimmer oder ein Sonos Move auf dem Schreibtisch und im Sommer auch mal auf der Terrasse.

Falls ihr noch den einen oder anderen Speaker benötigt, dann schaut doch mal beim Smart Home Online-Shop tink.de vorbei. Dort bekommt ihr am Wochenende auf Sonos-Bundles noch einmal 10 Prozent Rabatt zusätzlich, wenn ihr den Gutscheincode Sonos10 an der Kasse eingebt. Schaut am besten einfach mal auf der Aktionsseite, ob etwas für euch dabei ist.

Wenn ihr gleich richtig loslegen wollt, dann empfehle ich euch das Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set bestehend aus der großen Sonos Arc, dem Sonos Sub und zwei Sonos One SL. 1.709,96 Euro (zum Angebot) werden mit dem Gutscheincode fällig, das sind rund 90 Euro weniger als im Internet-Preisvergleich.

Für kleinere Wohnzimmer und kleinere Geldbeutel würde ich euch das Bundle bestehend aus Sonos Beam (2. Generation), Sonos Sub Mini und zwei Sonos One SL empfehlen, das ihr inklusive Gutschein für 1.142,96 Euro (zum Angebot) bekommt. Hier werden im Preisvergleich etwa 1.200 Euro fällig.