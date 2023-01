Die Top-Themen der Woche: Puzzle-Spiel und Bodenreinigung

Die zweite Woche des Jahres neigt sich dem Ende und auch am heutigen Sonntag können wir auf zahlreiche spannende Artikel zurückblicken. Und falls es heute bei euch genau so windig ist wie bei uns und ihr euch für einen gemütlichen Tag auf dem Sofa eingerichtet habt, dann hätte ich noch eine Empfehlung für euch.

Probiert doch mal Illustriert (App Store-Link) aus. Das neue Puzzle-Spiel auf Apple Arcade hat mich nachhaltig beeindruckt: Mit tollen Grafiken und einer netten Spielidee, die dem Klassiker „Puzzle“ ein neues Leben einhaucht. Neben über 400 Motiven gibt es auch einen Multiplayer-Modus, dank dem ihr in Echtzeit zusammen Teile legen könnt.

Der absolute Top-Seller in dieser Woche war der neue Roborock Dyad Pro, ein Nass- und Trockensauger. Zum Start wird er für 349 statt 499 Euro verkauft und punktet mit zahlreichen Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger. Weitere Informationen haben wir in diesem Artikel für euch gesammelt.

Neues auf Hueblog.de

Auch in der Welt von Philips Hue gibt es ein spannendes Angebot. Das Hue Wandschalter Modul, mit dem ihr klassische Lichtschalter in smarte Schalter verwandeln könnt, gibt es derzeit 33 Prozent günstiger für nur 29,99 Euro. Außerdem konnten wir in dieser Woche exklusiv berichten, dass Philips Hue die Einführung von verschiedenen Benutzerrollen plant.

