Nuratrue Pro & Audio Transmitter: Bluetooth-Kopfhörer mit personalisierbarem Sound im Test

Dass ich mich gerne mit Audio-Zubehör aller Art beschäftige, habe ich ja hier im Blog schon mehrfach erzählt. Heute darf ich euch zwei neue Produkte aus dem Hause Nura vorstellen: Den Nuratrue pro Bluetooth-Kopfhörer mit personalisierbarem Klangerlebnis und den dazu passenden Nura Audio Transmitter mit „Qualcomm aptX Adative“-Technologie. Meinen Eindruck zu den beiden Produkten lest ihr in diesem Testbericht.

Ich nutze seit geraumer Zeit meine AirPods 2, wenn ich unterwegs Musik hören oder telefonieren möchte. Ich bin generell zufrieden mit den AirPods 2, weil sie für meine Ohren eine sehr angenehme Passform haben, das Klangerlebnis solide ist und ich einige AirPods-Features ungemein praktisch finde (zum Beispiel das automatische Stoppen eines Musiktitels, sobald ich einen Ohrstöpsel entferne). Trotzdem schaue ich mir gerne an, was andere Hersteller gerade in Hinblick auf Musikwiedergabe zu bieten haben – und da kann der nuratrue pro schon mit einigem aufwarten, was die Apple-Kopfhörer nicht können.

Edles Design von Produkt und Verpackung

Beim Auspacken des Nuratrue Pro fällen zunächst die hochwertige Verpackung und dann das edle Design des Kopfhörers und der Ladebox selbst auf. Von Außen machen die Kopfhörer also einen sehr guten Eindruck und wirken, wie gesagt, hochwertig verarbeitet. Die Optik „im Ohr“ ist allerdings etwas gewöhnungsbedürftig, denn mit ihrem runden Design sehen die In-Ears schon recht groß aus. Richtig spannend wird es aber erst, wenn man die Kopfhörer einrichtet.

Personalisierter Sound via Gehöranalyse

Um den Nuratrue Pro nutzen zu können, muss ich zunächst die dazugehörige Nura-App laden und meinen Kopfhörer mit meinem Endgerät verbinden. In einem nächsten Schritt erfolgt dann eine Gehöranalyse, die Ähnlichkeiten mit einem Hörtest hast, aber keine direkte Reaktion von mir erfordert: Über den Kopfhörer werden – teils recht unangenehme – Töne abgespielt und – auf mir unbekannte Weise – die Reaktion des Ohres auf die Töne gemessen. Die Auswertung erfolgt in der App und wird am Ende in einem individuellen Hörprofil dargestellt. Ich bekomme im Anschluss die Möglichkeit, mir einen Musiktitel in der unpersonalisierten Wiedergabe anzuhören und diese dann mit der personalisierten Version zu vergleichen. Und was soll ich sagen: Es ist erstaunlich, um wie viel besser sich das Klangerleben in der personalisierten Wiedergabe ausnimmt.

Der Sound der Kopfhörer ist wirklich klasse. Nura gibt an, dass die Wiedergabe CD-Qualität hat und dem würde ich zustimmen. Der Klang ist klar, detailreich und mit präzisen Höhen ausgestattet. Es macht wirklich Spaß, meine Lieblingsmusik mit dem Nuratrue Pro zu hören.

Vielfältige Konfigurationen via App

Das personalisierte Soundprofil ist aber nicht die einzige Einstellung, die ich für den Nuratrue Pro vornehmen kann. In der App kann ich zudem das verbaute Active Noise Canceling an- und ausschalten und entscheiden, ob ich die Musik in der personalisierten oder der Standard-Wiedergabe hören möchte. Auch die Option, „Spatial Sound“ einzuschalten, gibt es in der App. Ebenso kann der Immersionsgrad über die App reguliert werden.

Die App zeigt außerdem den Ladestand der beiden Kopfhörer an. Die angegebene Akkulaufzeit der Ohrstöpsel beträgt 8 Stunden. Der Ladecase kann die Laufzeit auf bis zu 32 Stunden verlängern.

Zusätzlich kann ich über die Nura-App auch die „Tasten“ der Kopfhörer konfigurieren. Wie auch im Falle der AirPods kann ich die einzelnen Ohrstöpsel mit Befehlen belegen, die durch ein- bzw. mehrmaliges Tippen ausgelöst werden. Dabei habt ihr zum Beispiel die Wahl, den Social-Modus (deaktiviertes Noise-Canceling) über ein einfaches Tippen ein- und auszuschalten oder über zweifaches Tippen einen Musiktitel zu skippen.

Wenn ihr den Kopfhörer mit jemanden teilen möchtet, bietet die Nura-App darüber hinaus die Möglichkeit, ein weiteres Hörprofil samt Gehöranalyse einzurichten. Natürlich kann ich die Nuratrue Pros auch mit mehreren Endgeräten zur gleichen Zeit verbinden. Dafür ist es aber notwendig, auf jedem Gerät die Nura-App zu installieren.

Auswechselbare Aufsätze für verschiedene Ohrgrößen

Im Lieferumfang der Kopfhörer sind fünf Aufsätze unterschiedlicher Größe enthalten, was die Nuratrue Pro für unterschiedliche Ohrgrößen passend macht. Nachdem ich den Aufsatz gewechselt hatte, hat sich in meinem Fall der Tragekomfort auch signifikant verbessert. Mit dem passenden Ear-Tip fühlt es sich fast so an, als trüge ich keine Kopfhörer, was ich sehr angenehm finde. Auch das aktivierte Noise-Canceling stört mich jetzt nicht mehr. Bei anderen Over-Ear- und In-Ear-Modellen mit ANC-Technologie habe ich oft das Gefühl, einen unangenehmen Druck auf den Ohren zu haben, sodass ich die Geräuschunterdrückung oft abschalten musste.

Bluetooth Audio Transmitter für noch besseren Klang

Nura hat zeitgleich mit dem Nuratrue Pro auch einen passenden Audio Transmitter mit Qualcomm-aptx-Adaptive-Technologie veröffentlicht, der per USB-C oder USB-A an ein Endgerät wie die Nintendo Switch, den Mac, das iPad oder die Playstation angeschlossen werden kann. Über diesen Transmitter werden zum einen bisher nicht-bluetooth-fähige Geräte Bluetooth-fähig und zum anderen wird die Klangqualität der Kopfhörer durch den Transmitter noch einmal verbessert. Das im Lieferumfang des Transmitters enthaltene Analog-Mikrofon ist darüber hinaus kompatibel mit PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, iOS oder Android, sodass auch Telefongespräche und andere Calls in noch höherer Qualität geführt werden können. Per Knopfdruck kann ich auf dem Transmitter einstellen, welchen Modus (Musik oder Telefon) ich nutzen möchte.

Beim Testen ist mir allerdings aufgefallen, dass das gemeinsame Setup von Transmitter und Kopfhörer nicht ganz fehlerfrei funktioniert. Die Kopfhörer verbinden sich zwar schnell mit dem Transmitter und der Transmitter wird mir auch in den Bluetooth-Einstellungen meines Macs angezeigt, aber sobald ich den Transmitter angeschlossen habe, wird mein Kopfhörer in der App nicht mehr angezeigt. Hier muss ich dann den Weg über mein iPhone nehmen, wenn ich die Einstellungen einsehen und ändern möchte, die der Kopfhörer gerade verwendet. Das ist aber sicherlich ein „Schluckauf“, der sich über ein App-Update regeln lassen dürfte.

Nuratrue Pro jetzt für 338,66 Euro bei Amazon erhältlich

Für mich ist der Nuratrue Pro eine wirklich sehr gute Alternative zu meinen AirPods 2, die damals aber wesentlich günstiger in der Anschaffung waren. Für den nuratrue pro müsste ihr rund 340 Euro einkalkulieren, was im Segment von hochklassigen Bluetooth-Kopfhörern im mittleren Bereich liegt. Für den erweiterten Funktionsumfang kommen dann noch einmal rund 65 Euro für den Audio Transmitter dazu, der aber leider noch nicht bei Amazon verfügbar ist (alternativer Shop).