Sonos Move: Erste Generation jetzt zum Sonderpreis

Das was Philips Hue für smarte Leuchtmittel ist, das ist Sonos für smarte Multiroom-Lautsprecher. Kein anderer Hersteller hat eine so gut zu bedienende und gleichzeitig so wohlklingende Lösung. Jetzt könnt ihr euer Sonos-System günstig um den Sonos Move der ersten Generation erweitern.

Der tragbare XL-Lautsprecher von Sonos hat vor einigen Tagen im Preisvergleich noch mehr als 360 Euro kostet. Derzeit bekommt ihr den Sonos Move in Schwarz für nur noch 289 Euro (zum Angebot). Auch das weiße Modell ist bei Cyberport deutlich im Preis reduziert, hier bezahlt ihr mit 299 Euro nur ein paar Euro mehr. Der Versand zu euch nach Hause ist in beiden Fällen kostenlos.

Das alles kann der Sonos Move

Der Sonos Move fügt sich im heimischen WLAN wie jeder andere Lautsprecher der Marke in euer System ein. Abgestellt wird er auf einer praktischen Ladestation, so dass er jederzeit bereit ist für einen Ausflug in einen anderen Raum, auf die Terrasse oder in den Garten. Selbst im Badezimmer macht der Sonos Move dank IP56-Schutz eine gute Figur.

Solltet ihr euer Zuhause verlassen, könnt ihr den Sonos Move einfach in den Bluetooth-Modus umschalten und so auch im Urlaub oder am Baggersee Musik hören. Und das macht mit dem Sonos Move richtig viel Spaß, der Lautsprecher hat richtig Wumms.

Sonos Move 1. Generation 449 EUR 289 EUR jetzt kaufen

Das kann die zweite Generation besser

Der günstige Preis des Sonos Move ist einfach erklärt: Ende September hat der Hersteller die zweite Generation vorgestellt. Verbessert wurde der Stereo-Klang, außerdem ist jetzt eine gleichzeitige Nutzung von Bluetooth und WLAN möglich. Erheblich verbessert wurde aus meiner Sicht nur die Akkulaufzeit, die mit bis zu 24 Stunden nun doppelt so lang ist.

Aber ist das den deutlichen Aufpreis wert? Der Sonos Move 2 kostet aktuell mindestens 469 Euro, also 180 Euro mehr als der Vorgänger. Da wäre für mich die Wahl denkbar einfach…