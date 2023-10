Twinkly Candies: Zuckersüße Lichterkette mit App-Anbindung

Nachdem in diesem Jahr zahlreiche Hersteller ganz gewöhnliche smarte Lichterkette vorgestellt haben, beispielsweise Nanoleaf oder Govee, geht der Vorreiter auf diesem Gebiet nun einen Schritt weiter. Twinkly stellt mit den Twinkly Candies gleich eine ganze Reihe neuer Lichterketten vor.

Direkt zum Start liefert Twinkly zahlreiche verschiedene Varianten der smarten Lichterkette. Die Twinkly Candies gibt es als Sterne, Perlen, Kerzen oder Herzen. Zur Auswahl stehen jeweils dunkle oder transparente Kabel mit einer Länge von 6 oder 12 Meter, wobei 100 respektive 200 LEDs verbaut werden.

Twinkly Candies werden per USB-C mit Strom versorgt

Gerade als Sterne oder Herzen sind die Twinkly Candies definitiv ein echter Hingucker. Gerade auch im Hinblick auf die Lösungen der anderen Hersteller ist auch die Stromversorgung ein echtes Highlight: Twinkly setzt bei allen Modellen auf USB-C. Das macht die Platzierung natürlich schon ein kleines bisschen entspannter, selbst ein Betrieb an einer Powerbank ist denkbar. Hier könnten wir auf jeden Fall mal ausprobieren, wie lange man beispielsweise mit 10.000 mAh auskommt.

USB-C hat in diesem Fall leider nur einen Nachteil: Die Twinkly Candies verfügen nur über einen IP20-Schutz und sind damit nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Wobei draußen am Baum ja wohl ohnehin eher die klassische Twinkly Lichterkette zum Einsatz kommen dürfte.

Keine Einschränkungen werden dagegen bei der Steuerung per App gemacht. In der Twinkly-App kann man jede einzelne LED kartieren und einzeln ansteuern. Das ermöglicht natürlich beeindruckende Effekte und Animationen. In Sachen Smart Home gibt es mit Google Assistant, Amazon Alexa und auch Apple HomeKit alle Möglichkeiten.

Vier Varianten der Twinkly Candies sind bereits auf Amazon verfügbar. Die kürzere 100 LED-Variante gibt es als Perlen und Herzen für jeweils 49,99 Euro, mit 200 LEDs bekommt ihr Herzen oder Sterne für 69,99 Euro. Die weiteren Varianten dürften in den kommenden Wochen folgen.