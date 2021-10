Soundcore Liberty 3 Pro: Neue True-Wireless Kopfhörer mit ANC starten

Anker hat heute die Soundcore Liberty 3 Pro (Amazon-Link) vorgestellt. Hierbei handelt es sich um neue True-Wireless Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung und HiRes Audio. Die Liberty 3 Pro sind ab sofort verfügbar, kosten 139,99 Euro und sind in den Farben Nachthimmel, Nebelgrau, Winterfrost und Zartlila erhältlich.

Die Liberty 3 Pro bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden, mit dem Ladecase sind es kombiniert sogar 32 Stunden. Das Case kann kabellos oder via USB-C aufgeladen werden. Mit dabei sind sowohl EarTips und auch EarWings in je vier Größen. Die Geräuschunterdrückung lässt sich per App anpassen, ebenso ist ein Tranzapranz-Modus mit dabei.

Soundcore Liberty 3 Pro im Überblick

Astria Coaxial Acoustic Architecture 2.0: Ein 10.6mm dynamischer Audiotreiber sowie ein ausgeglichener Armature-Audiotreiber gleichmäßig ausgerichtet auf einer Achse, um reinen, kristallklaren Sound zu garantieren.

Ein 10.6mm dynamischer Audiotreiber sowie ein ausgeglichener Armature-Audiotreiber gleichmäßig ausgerichtet auf einer Achse, um reinen, kristallklaren Sound zu garantieren. HearID Aktive Geräuschunterdrückung: Die smarte Geräuschisolierung wird automatisch an deine Umgebung und auf deine Ohrform angepasst.

Die smarte Geräuschisolierung wird automatisch an deine Umgebung und auf deine Ohrform angepasst. Erstklassige Datenübertragung: Liberty 3 Pro unterstützt LDAC-Technologie (nur für Android 8 und neuer), was bedeutet, dass dreifache Datenmengen von deinem Gerät an die Ohrhörer übertragen werden, um jedes kleinste Detail deiner Lieblingsmusik zu erhalten.

Liberty 3 Pro unterstützt LDAC-Technologie (nur für Android 8 und neuer), was bedeutet, dass dreifache Datenmengen von deinem Gerät an die Ohrhörer übertragen werden, um jedes kleinste Detail deiner Lieblingsmusik zu erhalten. 3D Surround Sound: Der 3D-Surround-Sound-Algorithmus von Soundcore verarbeitet Audiodaten in Echtzeit, um das Klangfeld zu vergrößern und den Raum zwischen verschiedenen Audioelementen zu optimieren.

Der 3D-Surround-Sound-Algorithmus von Soundcore verarbeitet Audiodaten in Echtzeit, um das Klangfeld zu vergrößern und den Raum zwischen verschiedenen Audioelementen zu optimieren. Fantastische Anrufqualität: Insgesamt 6 Mikrofone in Kombination mit einem AI-Geräuschunterdrückungssalgorithmus nehmen deine Stimme auf, präzisieren diese und filtern unerwünschte Hintergrundgeräusche in Echtzeit heraus.

Insgesamt 6 Mikrofone in Kombination mit einem AI-Geräuschunterdrückungssalgorithmus nehmen deine Stimme auf, präzisieren diese und filtern unerwünschte Hintergrundgeräusche in Echtzeit heraus. Multipoint-Connection: Verbinde zwei Geräte gleichzeitig mit Liberty 3 Pro für praktisches Umschalten von Media, Unterhaltung zu Arbeit und Anrufen.

Verbinde zwei Geräte gleichzeitig mit Liberty 3 Pro für praktisches Umschalten von Media, Unterhaltung zu Arbeit und Anrufen. Smarte Trageerkennung: Integrierte Sensoren in den Earbuds erkennen, sobald sie aus dem Ohr herausgenommen werden, und pausieren die Musik, bis der Ohrhörer wieder an dein Ohr kommt.

Wir haben die neuen Kopfhörer schon vorliegend und werden unseren Test in Kürze veröffentlichen.