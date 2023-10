Soundcore Motion 300: Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt

Anker hat den neuen Soundcore Motion 300 vorgestellt und macht den mobilen Lautsprecher in Deutschland ab dem 1. November verfügbar. Zum Start könnt ihr euch auf der Soundcore-Webseite einen 15 Euro Gutschein für einen Euro sichern und zahlt demnach nur 74,99 Euro statt 89,99 Euro.

Der Soundcore Motion 300 ist mit der hauseigenen SmartTune-Technologie ausgestattet, die die Ausrichtung des Lautsprechers erkennt und so den Klang automatisch anpasst. Egal ob der Speaker auf dem Tisch steht oder mit der Schlaufe am Rucksack befestigt wird. 30 Watt Stereo-Klang ist mit an Bord, zudem gibt es die BassUp-Technolgie, die per Knopfdruck noch einmal mehr Bass dazu schaltet. Für ein noch besseres Sound-Erlebnis lassen sich zwei Motion 300 Lautsprecher mit einander koppeln.

Ebenfalls mit dabei ist Hi-Res Audio, auch wird der LDAC Codec unterstützt. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 13 Stunden. Der Soundcore Motion 300 bietet einen IPX7-Wasserschutz und wird in den Farben Mirage Black, Frost Blue und Fern Green verfügbar gemacht. Optisch setzt er so die mit dem Soundcore Motion X600 eingeführte Designsprache fort. Der oben genannten Gutschein ist nur für die schwarze Ausführung gültig.