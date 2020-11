Spiele-Updates: Kingdom Two Crowns, Card of Darkness & Towers of Everland

Kingdom Two Crowns (App Store-Link) von Raw Fury wurde aktualisiert und bringt in Version 1.1.5 neue Cross-Saves mit. Wenn ihr ein Kingdom-Konto habt, könnt ihr euren Spielstand speichern und auf jedem verbundenen Gerät fortsetzen. Gleichzeitig hat man Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen vorgenommen.

„Kingdom Two Crowns ist ein seitwärts scrollendes Mikrostrategiespiel, das ein minimalistisches Spielgefühl vermittelt und sich durch eine wunderschöne, moderne Pixel-Art auszeichnet. Schlüpft in die Rolle eines Monarchen auf seinem Streitross und rekrutiert treu ergebene Untertanen, baut euer Königreich auf und beschützt es vor den gierigen Kreaturen, die eure Schätze und Krone stehlen wollen.“

Apple Arcade: Card of Darkness

Das Apple Arcade Spiel „Card of Darkness“ (App Store-Link) bietet in Version 1.0.4 fünf brandneue Gegner sowie zahlreiche neue Objekte. Unter anderem gibt es eine „verwunschene Klinge“ sowie drei bizarre neue Chaoszauber. Die Neuheiten könnt ihr in den täglich wechselnden Dungeons ausprobieren, die an jedem Wochentag schwieriger werden.

In Card of Darkness löst der Spieler kartenbasierte Herausforderungen, bei denen handgezeichnete Charaktere mit einigem Sinn für Humor in Erscheinung treten. Für die Realisierung dieses tollen Titels hat sich der Indie-Entwickler Zach Gage mit dem bekannten Trickfilmzeichner Pendleton Ward zusammengetan, um das Spiel zum Leben zu erwecken.

Apple Arcade: Towers of Everland

Das Abenteuer Towers of Everland (App Store-Link) ist in Version 2.0 verfügbar und bietet viele Neuheiten. Es gibt ein neues Ruhmsystem, neue Relikte, die neue Spielmechaniken freischalten, wertvolle Juwelen, ein brandneues Dschungel-Thema sowie Monster, Waffen und Ausrüstung.