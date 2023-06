Structured: Tagesplaner integriert intelligenten KI-Assistenten

Structured (App Store-Link) ist eine App, mit der man seinen Tagesablauf dank Integration von Kalender-Events, Erinnerungen und Aufgaben besser strukturieren kann. Nachdem das Berliner Entwicklerteam eine App für iPhone und iPad im Jahr 2020 veröffentlicht hat, folgte Anfang 2022 auch eine eigene App für den Mac.

Da Structured alle Daten per iCloud abgleicht, stehen eure Einträge, Aufgaben und mehr auf allen Geräten zur Verfügung. Ebenso könnt ihr verschiedene Tages- und Listenansichten nutzen, einen Zeitstrahl aller anstehenden Events und Aufgaben aufrufen oder wiederkehrende ToDos einbinden. Um die Planung insgesamt zu beschleunigen, schlägt die App regelmäßige Aufgaben vor, zudem gibt es entsprechende Widgets für den Homescreen eurer iOS-Geräte.

Ab sofort liegt auch die neue Version 3.1 von Structured im deutschen App Store vor. Damit hält auch ein unter Tagesplanern bisher einzigartiges Feature Einzug: Der Structured Assistant. Das AI-basierte Tool soll dabei helfen, die tägliche Planung noch effizienter zu gestalten.

Im Changelog wird der Structured Assistant wie folgt beschrieben:

„Der Structured Assistent wurde entwickelt, um die Erstellung von Aufgaben noch einfacher und intuitiver zu machen. Sag dem Assistenten einfach in Alltagssprache, was du für den Tag geplant hast, und er erstellt mithilfe von KI eine Liste mit Aufgaben für dich. Keine manuelle Aufgabenerstellung oder komplexe Zeitplanung mehr – lass den Structured Assistant das für dich erledigen!

Um ihn auszuprobieren, tippe auf das Robotersymbol in der oberen Leiste und fange an, deine Pläne zu sprechen oder einzutippen. Bitte beachte, dass diese Funktion derzeit nur für Nutzer und Nutzerinnen verfügbar ist, die Structured Pro abonniert haben und nur Englisch versteht. Wir arbeiten daran, die Funktionen und die Sprachunterstützung in zukünftigen Updates zu erweitern.“