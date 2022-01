Super Gravity Boy: Dieser Retro-Platformer gehört aktuell zu Apples Lieblingsspielen

Freunde von Retro- und Platformer-Games haben im App Store die Qual der Wahl. Mit Super Gravity Boy (App Store-Link) gibt es seit etwa einem halben Jahr eine App, die nun auch von Apple in der Rubrik „Unsere Lieblingsspiele“ erwähnt wurde. Super Gravity Boy kostet einmalig kleine 99 Cent, benötigt etwa 231 MB des Speicherplatzes auf iPhones und iPads, und kann ab iOS 10.0 oder neuer geladen werden. Eine deutsche Lokalisierung gibt es bisher noch nicht, man muss demnach mit der englischen Sprache Vorlieb nehmen.

Im Grunde genommen handelt es sich bei Super Gravity Boy um einen ganz gewöhnlichen Platformer mit Retro-Grafik und -Sounds. Insgesamt gibt es 40 Level zu bestehen, die sich in ihrem Schwierigkeitsgrad kontinuierlich erhöhen und damit einiges an Herausforderungen bereit halten.

Per Button Schwerkraft umkehren

Das Besondere an diesem Spiel mit Jump’N’Run-Anleihen ist allerdings die Tatsache, dass man sich eine Spezialeigenschaft des Hauptcharakters zunutze macht: Jamag, so sein Name, kann nämlich die Schwerkraft umkehren bzw. auflösen und sich so besser durch die mit Hindernissen, Kisten und spitzen Dornen gespickten Level navigieren. Am Ende jedes Levels heißt es, ein Portal zu erreichen, um die Sterne-Bewertung für die jeweilige Welt zu erhalten. Maximal drei Sterne gibt es pro Level zu erreichen.

Die Steuerung in Super Gravity Boy erfolgt typischerweise über ein virtuelles D-Pad und zwei kreisrunde A- und B-Buttons zum Springen und Umkehren der Schwerkraft. Das Spiel unterstützt darüber hinaus auch kompatible Gaming-Controller, was bei einem Jump’N’Run-Game wie diesem durchaus Sinn ergibt. Fans von klassischen Retro-Platformern werden daher mit Super Gravity Boy, das zudem auf jegliche weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abos verzichtet, definitiv auf ihre Kosten kommen. Mit einem Kaufpreis von kleinen 99 Cent gehört das Spiel zudem zu den günstigeren seines Genres.