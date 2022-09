Superlayer: Mac-Tool zum Erstellen von Widgets kann vorbestellt werden

Unter macOS ist es von Seiten Apples durchaus möglich, kleine Widgets anzulegen, wie man sie auch schon von iOS und iPadOS kennt. Die Platzierung der kleinen Info-Kacheln ist aber auf die Seitenleiste beschränkt, ein freies Ablegen auf dem Bildschirm ist nicht möglich. Auch das Design der Widgets ist mehr oder weniger von Apple vorgegeben und kann nicht großartig angepasst werden.

An dieser Stelle kommt die bald im Mac App Store erscheinende Anwendung Superlayer (Mac App Store-Link) ins Spiel, die aktuell vorbestellt werden kann und voraussichtlich am 4. Oktober dieses Jahres offiziell verfügbar gemacht wird. Der Download der App ist ab macOS 12.3 oder neuer möglich, zudem wird etwa 68 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht. Die Finanzierung erfolgt über ein Abo, das 3,49 Euro/Monat bzw. 29,49 Euro/Jahr kostet. Alternativ kann eine Einmalzahlung getätigt werden, die mit 99,99 Euro zu Buche schlägt.

„Superlayer ist eine einzigartige Möglichkeit, tolle Widgets für den Mac zu erstellen. Platziere sie überall auf deinem Bildschirm. Passe Schriftarten, Farben und Layouts an – einfach alles. Erstelle großartige Hover-Effekte. Ordne Widgets in Szenen an. Steuere Dinge über Hotkeys. Automatisiere mit URL-Schemata. Exportiere deine Designs, teile sie, importiere neue Stile.“

So berichtet Entwickler Martin Lexow in einer Mitteilung an uns. Superlayer sieht Widgets als dynamische Informationen an, deren Inhalt automatisch auf dem neuesten Stand gehalten wird. Außerhalb des Bearbeitungsmodus im Superlayer-Editor lässt sich nicht direkt mit ihnen interagieren, da sie nicht über Schaltflächen verfügen. Auf diese Weise stören Widgets allerdings auch nie die Interaktionen in normalen macOS-Fenstern. Optionale Hover-Effekte sorgen zudem dafür, dass die erstellten Widgets nie im Weg sind, sondern beispielsweise bei Berührung mit dem Mauszeiger verblassen und nahezu unsichtbar werden.

Import von anderen Superlayer-Designs möglich

Der Entwickler stellt im Editor von Superlayer eine Vielzahl unterschiedlicher Widget-Vorlagen zur Verfügung. Es lassen sich analoge und digitale Uhren, eine Musiksteuerung, Kalender, Erinnerungen, CPU-, Speicher- und Akku-Verbrauch, Videos und Fotos, Standortinformationen, Netzwerk- und Bluetooth-Stats und mehr einbinden. Die Widgets lassen sich selbst nach eigenen Wünschen mit passenden Designs, Farben, Layouts und Schriftarten konfigurieren, und die Widget-Stile auch mit anderen Personen teilen bzw. von anderen importieren.

Zudem gibt es in Superlayer die Möglichkeit, ganze Szenen mit Widgets anzulegen, die entweder im Hintergrund oder prominent im Vordergrund angeordnet sein können, sowie einen Dark Mode für die App, einen Autostart beim Hochfahren und verschiedene App Icons sowie Menüleisten-Symbole. Ein wenig erinnert die App mit ihren kleinen Designs an ältere Windows Vista-Widgets, die man ebenfalls auf dem Desktop platzieren konnte – von Uhren-Layouts bis hin zu Wetterinfos und einem Tee-Timer. In meinen Augen ist lediglich das Abo-Modell und die damit verbundenen Preise ein Knackpunkt dieser ansonsten gelungenen neuen App: 30 Euro im Jahr wird wohl kaum jemand für ein paar Widgets auf dem Mac-Desktop ausgeben wollen. Weitere Infos zu Superlayer gibt es auch auf der Entwickler-Website.