SwitchBot im Angebot: Mehr als nur ein Knöpfchen-Drücker

Ihr habt ein klassisches Elektrogerät mit einem Knopf, den ihr aber nicht immer selbst drücken möchtet? Beispielsweise weil der Knopf an einer Stelle angebracht ist, an die man äußerst schlecht ran kommt? Dann ist der SwitchBot vielleicht genau das richtige Gadget für euch.

Den SwitchBot könnte man am ehesten als smarten Kippschalter beschreiben. Er wird einfach auf eine glatte Oberfläche geklebt und kann dann mit einem kleinen Arm auf Knöpfe drücken. Immer und immer wieder, wenn ihr den Befehl über die SwitchBot-App abschickt.

Die aktuelle Ersparnis ist zugegeben aktuell nicht besonders beeindruckend, denn im Rahmen der frühen Black Friday Angebote hat Amazon den Preis gerade einmal von 25,00 auf 23,99 Euro reduziert. Allerdings gibt es auch noch passendes Zubehör, das deutlich mehr reduziert ist. Im Anschluss haben wir einen kleinen Überblick für euch vorbereitet.

7.391 Bewertungen SwitchBot - Smarter Kippschalter - Keine... Universell: Funktioniert mit fast jedem Kippschalter und Knopf jedes Gerätes. Smarter Kippschalter für Ihr Smart Home

Timer: Verwenden Sie die SwitchBot App, um integrierte Timer zu planen, die ohne ein Smartphone oder einen Hub ausgeführt werden. Schalten Sie Lichter oder Haushaltsgeräte automatisch ein, selbst...

Dieses Zubehör für den SwitchBot ist ebenfalls reduziert

Um auch über Bluetooth hinaus kommunizieren zu können, kommt der SwitchBot Hub Mini zum Einsatz. Er stellt unter anderem eine Verbindung zu Amazon Alexa, Google Assistant und auch den Siri-Kurzbefehlen her. Die kleine per USB-betriebene Box kann aber noch mehr. Über die können auch IR-Befehle angelernt und ausgeführt werden, so dass ihr beispielsweise auch den Fernseher ein- und ausschalten könnt.

10.273 Bewertungen SwitchBot Hub Mini Smart Fernbedienung -... Einfach zu bedienen - Einfache Einrichtung des Hub Mini in der SwitchBot App. Mit dem „Smart Learning“-Modus kann es Ihre vorhandene Fernbedienung in 5 Sekunden nachahmen. USB-betrieben und...

Koppeln Sie Ihre Klimaanlage, Ihren Fernseher und andere Infrarot-steuerbare Geräte mit dem Hub Mini. Alle Geräte in EINER App. Genießen Sie die Bequemlichkeit auf Knopfdruck

Wer sein Smart Home auf das nächste Level bringen möchte, der greift zum SwitchBot Curtain Smart Electric Motor. Dieser wird einfach an die Gardinenstange geklemmt und kann den Vorgang dann ganz einfach nach links oder rechts bewegen. Und obwohl er innerhalb von wenigen Minuten installiert ist, soll er sehr kraftvoll sein: Selbst schwere Vorhänge mit einem Gewicht von bis zu 8 Kilogramm kann der SwitchBot Curtain bewegen.

2.741 Bewertungen SwitchBot Curtain Smart Electric Motor - Wireless... Install in 30 seconds - make your curtains smart in seconds without any screws, nuts or bolts. (Please be aware that the current version of Rod type SwitchBot is not compatible with the Telescoping...

Multiple Control - Offer SwitchBot App control for iOS and Android, open and close the curtain at your fingertip. Enjoy Touch & Go when giving a little pull. Check via app and remotely close the...

Falls ihr für die Steuerung der einzelnen Komponenten nicht auf euer Smartphone oder die Sprachsteuerung zurückgreifen möchtet, gibt es auch hier das passende Zubehör. Neben einer kleinen Fernbedienung verkauft SwitchBot auch einen eigenen Bewegungsmelder. So habt ihr alle Möglichkeiten.

2.741 Bewertungen SwitchBot Remote One Touch Button Bot and Curtain... One click for all - No need to operate your phone & voice control, just push the button to launch your SwitchBot device.

Compatible with SwitchBot devices - The SwitchBot remote is compatible with SwitchBot Curtain and SwitchBot Bot.