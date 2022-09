Tallowmere 2: Roguelike-Platformer kann im App Store vorbestellt werden

Erinnert ihr euch an Tallowmere? Das Indie-Platformer-Game wurde bereits im Jahr 2015 für iOS veröffentlicht und ist mittlerweile auch für viele weitere Plattformen, beispielsweise die Nintendo Switch oder bei Steam, erhältlich. Mit Tallowmere 2 (App Store-Link) soll es schon bald den Nachfolger im deutschen App Store geben. Die Vorbestellungen für den Platformer sind bereits möglich, das Release soll laut Angaben auf der Entwicklerseite am 30. September 2022 erfolgen. Das Spiel wird als kostenloser Download mit einem In-App-Kauf zum Freischalten der Vollversion angeboten werden, der Preis ist allerdings noch nicht ersichtlich.

Wer Tallowmere 2 herunterladen möchte, kann dies nach dem Release auf iPhones und iPads machen. Dafür werden mindestens iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer sowie etwa 237 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät benötigt. Gleich zum Start soll das Spiel auch in deutscher Sprache verfügbar gemacht werden.

Das Team von TouchArcade hat bereits Erfahrungen mit Tallowmere 2 sammeln können und berichtet dazu:

„Tallowmere 2 ist also eine Fortsetzung, die das tut, was eine Fortsetzung tun sollte, nämlich das beibehalten, was im ersten Spiel funktioniert hat, aber größer und besser als zuvor. Mehr Beute, mehr Feinde, mehr verrückte Situationen. Und obwohl das erste Tallowmere nicht gerade ein grafisches Prunkstück war, hatte es doch seinen eigenen Charme, und wenn es richtig hektisch wurde, war es ziemlich beeindruckend mit der Menge an Partikeln und anderen schillernden Effekten, mit denen es um sich werfen konnte. Tallowmere 2 hat den gleichen unverwechselbaren Look wie das erste Spiel, bietet aber insgesamt eine detailliertere Grafik, einschließlich noch verrückterer Partikel und Effekte, wenn die Kämpfe intensiv werden.“