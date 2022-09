Ted Lasso: Apple TV+-Comedy-Serie räumt erneut bei Emmy Awards ab

Am gestrigen Abend sorgte nicht nur die Update-Flut von Apple für Schlagzeilen, sondern auch die Verleihung der 74. Emmy Awards. Im Zuge der US-amerikanischen Preisverleihung, die jährlich die besten TV-Formate prämiert, konnte erneut Ted Lasso, die Comedy-Serie bei Apple TV+ um eine englische Fussballmannschaft und ihren amerikanischen Trainer, mehrere Preise gewinnen.

Bereits im vergangenen Jahr heimste Ted Lasso bei den traditionell im September verliehenen Emmy Awards ganze sieben Preise in namhaften Kategorien ab. Auch in diesem Jahr zählt die Apple TV+-Serie zu den großen Gewinnern der Preisverleihung: In der Kategorie Comedy konnte man insgesamt vier Auszeichnungen absahnen, darunter auch wie im letzten Jahr den Award für die beste Comedy-Serie. Dieses gelang laut einer Pressemitteilung von Apple in der 74-jährigen Geschichte des Emmy Awards lediglich sieben Produktionen zuvor.

„Die zweite Staffel von Ted Lasso wurde außerdem zum zweiten Mal in Folge mit insgesamt vier Emmys ausgezeichnet, darunter die Emmys für den Herausragenden Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie (Jason Sudeikis), den Herausragenden Nebendarsteller in einer Comedy-Serie (Brett Goldstein) und die Herausragende Regie für eine Comedy-Serie (MJ Delaney).“

Auch weitere Apple TV+-Formate gewinnen Preise

In diesem Jahr konnte Apple insgesamt neun Emmy Awards für sich verbuchen und neben den vier Auszeichnungen für Ted Lasso auch zwei für „Severance“ (Outstanding Comedy Series Outstanding Main Title Design und Outstanding Music Composition for a Series – Original Dramatic Score), sowie jeweils einen für „Carpool Karaoke: The Series“ (Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series), „Schmigadoon!“ (Outstanding Original Music and Lyrics) und „Home Before Dark“ (Outstanding Motion Design) gewinnen.

Die Comedy-Serie Ted Lasso lässt sich exklusiv bei Apple TV+ ansehen. Bislang gibt es zwei Staffeln mit insgesamt 22 Folgen. Der Videostreaming-Dienst Apple TV+ lässt sich nach einer siebentägigen kostenlosen Testphase für 4,99 Euro/Monat buchen.

Fotos: Apple.