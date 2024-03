Teufel: Bis zu 40 Prozent Rabatt auf Lautsprecher und Co.

Der Berliner Audiospezialist Teufel bietet im Frühlings-Sale diverse Lautsprecher und Kopfhörer mit bis zu 40 Prozent Rabatt an. Auf der Sonderseite könnt ihr alle reduzierten Produkte einsehen, folgend findet ihr aber schon einmal ein paar detaillierte Infos zu ausgewählten Produkten. Und nicht vergessen: Mit dem Gutschein VKF-FN3H-UWI spart ihr euch aktuell die Versandkosten.

Teufel Motiv Home mit 50 Euro Abzug

Der Teufel Motiv Home ist erst vor wenigen Monaten auf den Markt gekommen und in unserem Test konnten wir dem Lautsprecher mit AirPlay gute Noten mit auf den Weg geben. Der Lautsprecher bietet einen sehr guten Klang und ist zudem mit AirPlay, WLAN, Bluetooth und AUX ausgestattet. Oberhalb des Lautsprechers findet ihr Steuerelemente, mit denen ihr die Lautstärke ändern oder Songs überspringen könnt. Steht die nächste Gartenparty an, könnt ihr den Motiv Home einfach mitnehmen, da er einen Akku und einen Tragegriff bietet. Der Teufel Motiv Home ist in Schwarz und Weiß erhältlich und kostet jetzt nur 499,99 Euro statt 549,99 Euro.

Teufel Motiv Home 549,99 EUR 499,99 EUR im Teufel-Shop kaufen

Teufel Radio 3SIXTY ist 70 Euro günstiger

Für 279,99 Euro statt 349,99 Euro bekommt ihr das Radio 3SIXTY, das klassisch UKW-Radio, DAB+, Internetradio, Spotify, Amazon Music und beliebige Inhalte via Bluetooth abspielt. Auf der Front könnt ihr über Knöpfe schnell Favoriten aufrufen und mit Drehregler die Frequenz oder Lautstärke einstellen. Auch hier stehen eine weiße und schwarze Variante zur Auswahl bereit.

Teufel Radio 3SIXTY 349,99 EUR 279,99 EUR im Teufel-Shop kaufen

Teufel Boomster mit 120 Euro Rabatt

Der Lautsprecher Teufel Boomster ist gegen Spritzwasser geschützt und macht unterwegs eine gute Figur. Mit Teufels Dynamore-Technologie wird ein toller Klang erzeugt, außerdem könnt ihr auch Radiosender über UKW und DAB+ empfangen. Via Bluetooth 5.0 erfolgt die Verbindung zum Smartphone zuverlässig, die Steuerung kann aber auch über eine Fernbedienung erfolgen. Mit Rabatt bekommt ihr den Boomster Lautsprecher für 249,99 Euro statt 369,99 Euro in den Farben Schwarz und Sandweiß.

Teufel Boomster 369,99 EUR 249,99 EUR im Teufel-Shop kaufen

Teufel Real Blue NC mit 100 Euro Abzug

Wenn ihr einen guten Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung sucht, könnt ihr euch den Teufel Real Blue NC für 129,99 Euro statt 229,99 Euro sichern. Die Spielzeit mit ANC beträgt über 40 Stunden, ohne ANC sind es sogar mehr als 56 Stunden – einer langen Hörsession steht also nichts im Weg. Das Klangbild ist als satt und lebendig zu bezeichnen, auch eine gute Portion Bass ist mit dabei. Zur Auswahl stehen die Farben Schwarz, Weiß und Blau.

Teufel Real Blue NC 229,99 EUR 129,99 EUR im Teufel-Shop kaufen

Teufel Real Blue Pro für 249,99 Euro

Ihr wollt etwas mehr Geld investieren? Dann ist der Teufel Real Blue Pro die richtige Wahl. Mit an Bord ist eine dreistufige aktive Geräuschunterdrückung, ein Transparenzmodus sowie die bekannte Teufel Dynamore Headphones“-Technologie, die für ein breites Stereopanorama sorgt. Die Akkulaufzeit gibt Teufel mit bis zu 44 Stunden an, wenn ANC aktiviert ist. Ohne Geräuschunterdrückung sollen bis zu 56 Stunden Spieldauer möglich sein. Der Premium-Kopfhörer wird für 249,99 Euro statt 349,99 Euro in den Farben Schwarz und Grau verkauft.

Teufel Real Blue Pro 349,99 EUR 249,99 EUR im Teufel-Shop kaufen